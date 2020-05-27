《日出而作》美股全線造好，油價上升，金價續回吐

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４９９５﹒１１ 升５２９﹒９５點╱２﹒１７％

標普５００ ２９９１﹒７７ 升 ３６﹒３２點╱１﹒２３％

納斯達克 ９３４０﹒２２ 升 １５﹒６４點╱０﹒１７％

倫敦富時１００ ６０６７﹒７６ 升 ７４﹒４８點╱１﹒２４％

法蘭克福ＤＡＸ １１５０４﹒６５ 升１１３﹒３７點╱１﹒００％

巴黎ＣＡＣ４０ ４６０６﹒２４ 升 ６６﹒３３點╱１﹒４６％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒４９，歐元兌美元１﹒０９８０



《最新資訊》﹡２２家Ａ股邁向退市、多元常態化退市助升公司質量

﹡安倍晉三稱病毒從中國擴散是事實，中方抨日政治盲從

﹡美國５月消費者信心指數微升至８６﹒６，遜預期

﹡美國上月新屋銷售意外升０﹒６％，勝預期

﹡Ｃａｍｐｔｏｎ首推超購４５倍，市區單幢新盤王

﹡Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ加推，個別加價一成

﹡渣甸山皇第單位逾２億沽呎價７﹒８萬，雙破頂

﹡ｉＰｈｏｎｅ１１為首季最受歡迎機型，三星小米隨後

﹡憧憬經濟復甦及疫苗研發，美股走高道指升５２９點

﹡受累投資者風險胃納增強，美元觸及月內最低水平

﹡深交所首次同日對３隻Ａ股發出外資持股預警

﹡生活概念（０８０５６）料全年虧損擴大至最少１億元

﹡保華集團（００４９８）料全年虧損不少於４億元

﹡加拿大央行表示有能力在必要時推出更多貨幣刺激措施

﹡傳日本第二份追加預算納入３２﹒５萬億日圓直接開支

﹡歐盟將公布逾１萬億歐元經濟復甦刺激計劃

﹡上海國資委副主任：加快建設長三角產權交易共同市場

﹡國鐵董事長陸東福料第二季鐵路投資按季大增５６％

﹡習近平強調堅決實現今年國防和軍隊建設目標任務

﹡俄羅斯稱油組及盟國將分析油市局勢再決定後續政策

﹡人大審議草案修改稿，據報加入針對危害國安「活動」

﹡美國商會敦促中方保持香港在一國兩制下的自治權

﹡庫德洛中國正犯下大錯，中美貿易協議不像從前重要

﹡特朗普本周將就香港國安法對中國作出強力回應

﹡港區人代團批評本港某法律團體或別有用心歪曲

﹡瑞士寶盛：港仍是進入內地市場穚樑，長遠看好中港股

﹡歐盟望中國尊重香港高度自治權，實際制裁為時過早

﹡首次裁決前，孟晚舟被曝現身法院「快閃」大合照

﹡世衛警告疫情仍處首波中段，或再現高峰

﹡全國昨僅新增１宗確診、２８名無症狀感染者

﹡美國藥廠默克購奧地利疫苗製造商，開發兩種肺炎疫苗

﹡創新電子馬來西亞延長管制令，當地廠房未完全復產

﹡歐洲多國寬入境限制，港人最快夏季可赴歐旅遊

﹡大生農業金融（０１１０３）上海訴訟被判付１﹒３億元人幣

﹡中國抗體（０３６８１）控股股東折讓１７％售逾４％股權予總裁

﹡共享集團（０３３４４）促進財務重組，提交清盤呈請

﹡百奧家庭（０２１００）今推食物語新馬版遊戲，預訂戶逾１７萬

﹡亞洲資源（００８９９）１億元購浙江工業物業作投資

﹡亞洲電視（００７０７）６２００萬元售訊匯證券６０％股權

﹡美高梅中國（０２２８２）獲最多３９億元循環信貸融通

﹡首都創投（０２３２４）建議１０股併１股，每手改１萬股

﹡香港資源（０２８８２）料９個月營業額同比降４０％

﹡益華控股（０２２１３）遭呈請清盤，涉欠３１０萬元

﹡高豐集團（０２８６３）中期純利跌近２５％，不派息

﹡創業集團（０２２２１）附屬股份質押被執行，或累虧損１﹒４億元

﹡期交所擬推３７隻ＭＳＣＩ亞洲及新興市場股指期貨及期權合約

﹡皓文控股（０８０１９）擬股份十合一，目前沒有未來一年集資計劃

﹡華人策略（０８０８９）折讓近２５％二供一，淨籌最多１０５０萬元

﹡華章（０１６７３）擬斥最少２﹒７億元設合資拓杜拜廢料回收項目

﹡越南製造加工（００４２２）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡匯豐或推更激進重組，研售美法業務

﹡翠華（０１３１４）獲機場授權設食肆，經營費１﹒７億元

﹡摩通唱好內房股，料派息保持穩健

﹡麗珠醫藥（０１５１３）售醫療器械商股權，料賺８５２４萬人幣

﹡靄華押業全年多賺６﹒５％，派末期息連特息共１﹒１５仙



《國企紅籌》﹡中航科工（０２３５７）斥１０２８萬元回購３０８萬股



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）半導體業務獲增資１９億人幣

