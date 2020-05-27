《華爾街內望》憧憬經濟復甦及疫苗研發，美股走高道指升５２９點

《經濟通通訊社２７日專訊》市場對新冠肺炎病毒疫苗的研發持樂觀態度，加上企業復工復

產，美股周二（２６日）收高，但標指未能守住三千點關鍵心理水平。

紐約證券交易所重新開放部分交易大廳，道指漲５２９點或２﹒１７％，報２４９９５點。

標指漲３６點或１﹒２３％，報２９９１點。納指漲１５點或０﹒１７％，報９３４０點。

有報道指美國政府正考慮對中國官員、企業及金融機構實施一系列制裁，美國白宮經濟顧問

庫德洛表示，總統特朗普在疫情和其他問題上對中國非常氣憤，中美貿易協議已經不像以前那麼

重要。

美國疫情限制最嚴格的州份之一加州周一已允許零售企業提供店內購物服務，並開放宗教場

所。另外數據顯示，美國月內消費者信心微升，或證政府封鎖措施造成嚴重經濟影響的預期已經

過去。

個股方面，摩根大通收高７％，提振金融板塊。標普航空股指數漲１３％，嘉年華在內的郵

輪運營商收漲１２﹒６％。

美國生物科技公司Ｎｏｖａｖａｘ收漲４﹒５％，公司宣布其新冠肺炎疫苗將開始人體試驗

。默克收漲１﹒２％，公司宣布計劃開發兩種新冠肺炎疫苗。

指標十年期國債收益率升４個基點至０﹒６９７％。（ａｌ）

