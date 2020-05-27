《小傳日記》香江爆示威，魚缸續運滯，跌返八十點，升勢何時現？

《小傳日記》花旗國逐步重啟經濟，所以隔晚（２６日）個「孖屐」反彈逾五百點，連帶今

日（２７日）亞洲股市造好，但中港兩市就走弱，其中兩會係今明兩日閉幕，而香江又爆發示威

活動，所以魚缸高開逾百點之後就迅即低走，午後跌幅度擴大至２５０點，長和系股份受未能中

標以色列項目消息影響而走弱，部分租賃股及公用股都明顯轉差。尾市魚缸跌幅收窄，最終收報

２３３０１點，跌８３點或近半巴仙，主板成交１１０８﹒８２億銀。國貨報９５６７，跌２７

點或跌近半巴仙。

內地Ａ場低收，上證綜指報２８３６點，跌９點；深證成指報１０６８２點，跌１３２點或

逾１巴仙。兩市合共成交５７３１﹒９億銀人仔。

重磅股方面，大象（００００５）升逾１巴仙，報３７﹒３５銀；生發發（００３８８）跌

唔夠半巴仙，報２７２﹒８銀；ＱＱ（００７００）回吐逾１巴仙，報４２０銀；中移動

（００９４１）走低近１巴仙，報５４﹒３５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌近半巴仙，報

６４﹒５銀。



＊長和失大刁長建跌唔少，又被催減租收租佬糟糕＊



長和（００００１）最近兢投１５億美金嘅以色列海水化淡廠項目失敗，就有外媒話依個可

能同花旗國侵侵向以色利施壓有關，不過今日長和表現腳軟，跌超過１巴仙，報４９﹒７銀。其

他長和系趴得更慘，長建（０１０３８）就畀大和講股價調整唔合理，全日挫逾３巴仙，報４０

銀，藍籌包尾；電能（００００６）亦跌超過３巴仙，報４２﹒９５銀，緊跟其後。置富產業信

託（００７７８）走低３巴仙，報６﹒６銀；長實集團（０１１１３）微升不足半巴仙，報

４２﹒５銀。

聽日（２８日）就係港版國安法交畀人大審議嘅日子，加埋香江嘅零售管理協會就促請政府

採取暫時性租金繳交措施，香江收租佬繼續頭痛。九龍倉置業（０１９９７）腳軟近半巴仙，報

２８﹒９５銀；領展房產基金（００８２３）跌近３巴仙，報５８﹒８銀；希慎興業

（０００１４）同太古地產（０１９７２）走低超２巴仙，分別報２１﹒３銀及１７﹒５銀；太

古Ａ（０００１９）滑超過１巴仙，報４２﹒２５銀。



＊住宅庫存升磚頭佬震驚，魚缸好悲淒物管又走低＊



神州最新一份庫存報告顯示，截至４月底，全國１００個城市新建商品住宅庫存總量同比增

長超過半成，係第一次出現「供大於求」現象。起咁多樓但係又賣唔出，磚頭佬都好頭痕，融創

（０１９１８）跪低近２巴仙，報３１﹒９銀；中海外（００６８８）同龍湖（００９６０）齊

齊軟近１巴仙，分別報２４﹒２５銀及３４﹒１５銀；潤地（０１１０９）唔見逾１巴仙，報

２９﹒９５銀。

呢排個市咁波動，一向企硬嘅物管佬都無運行，新城悅（０１７５５）同中海物業

０２６６９）都插低近半成，分別報１９﹒１６銀同８﹒１銀；雅生活服務（０３３１９）急跌

逾６巴仙，報４０﹒５銀；佳兆業美好（０２１６８）瀉近６巴仙，報３０﹒８銀；綠城服務

（０２８６９）挫近４巴仙，報１０﹒３銀。



＊人大提建議乳業向下試，石藥闖滬市股價好得意＊



人大代表李翠枝建議，將嬰幼兒配方奶粉從跨境電商清單中剔除，因為存在一定程度風險，

但係乳業股今日反覆下挫，其中澳優（０１７１７）潛逾３巴仙，報１５﹒１８銀；Ｈ＆Ｈ國際

控股（０１１１２）跌近２巴仙，報３４﹒６５銀；雅士利國際（０１２３０）回吐逾２巴仙，

報０﹒４５銀；聖牧（０１４３２）逆升１巴仙，報０﹒２０２銀；蒙牛乳業（０２３１９）跪

低逾２巴仙，報２８﹒５５銀。

石藥（０１０９３）今日就有好消息啦，公司計劃以中國存託憑證方式喺滬股上市，只係等

緊監管當局同股東大會批准，所以股價一枝獨秀飛起近７巴仙，報１６﹒９４銀。不過，其他醫

藥佬明顯走弱，阿里健康（００２４１）回吐逾半成，報１８﹒０８銀；藥明生物

（０２２６９）跌逾３巴仙，報１２４﹒５銀；威高股份（０１０６６）推低近２巴仙，報

１２﹒８銀；Ｐ恆大健康（００７０８）回近２巴仙，報６﹒１４銀。請請！



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