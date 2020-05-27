《日入而息》鴨脷洲住宅地逾１３億批出，國歌法二讀警拘逾三百人

《今天重點》﹡李家超稱本土恐怖主義正滋生，不排除提升恐襲威脅級別；警方中環發多輪

胡椒球彈槍，銅鑼灣近百人被扣查；警方在中環及銅鑼灣拘捕約１８０人涉

參與未經批准集結；警方在旺角拘捕約６０人，涉嫌非法集結；政府指多區

違法堵路，警方拘捕逾３００人

﹡李嘉誠稱不必過分解讀國安法，冀可紓緩中央對港擔憂

﹡大昌集團以１３﹒３億奪鴨脷洲住宅地，接近估值上限

李小加指今日公布與ＭＳＣＩ合作屬商業決定，毋須過份解讀；不希望見到

企業的戰略性及商業決定被政治因素所影響；政府歡迎港交所與ＭＳＣＩ推

出主要指數期貨及期權合約合作計劃

﹡美威脅就「港區國安法」作強力回應，外交部稱將反制

﹡台灣行政院將成立專案小組對港人提出人道救援方案



《即日市況》﹡憂美對華採取制裁行動，港股反覆下跌８３點收２３３０１點



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒３４％半導體股跌幅大，全國人大明閉幕



《美元匯價》﹡英鎊重上１﹒２３，短線或上試１﹒２４８０；歐元最新報１﹒１０１９

╱２２，日圓最新報１０７﹒７２╱７５



《公司業績》﹡石藥（０１０９３）首季純利升２２％至１１﹒５９億元人民幣

﹡津上機床（０１６５１）母企年內中國分部溢利跌５８％至３３億日圓

﹡ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）全年多賺１﹒２％，派末期息３日

圓



《公司資訊》﹡利豐（００４９４）今日下午４時起從聯交所撤銷上市，完成私有化程序

﹡港交所（００３８８）李小加稱不希望見到企業的戰略性及商業決定被政治

因素所影響；今日公布與ＭＳＣＩ合作屬商業決定，毋須過分解讀

﹡ＭＩＮＤＴＥＬＬ（０８６１１）終止入股ＷｏｒｋＴｅｃｈ

﹡中生製藥（０１１７７）派安普利新藥上市申請獲國家藥監局受理

﹡匯友生命科學（０８０８８）擬２７萬美元售美股Ｚｏｏｘ權益

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬簽訂印尼水電站工程合同協議，涉

１６﹒５億美元

﹡中生製藥（０１１７７）旗下腦神經保護劑獲國家藥監局批新增適應症

﹡坂本誠獲委任為ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）董事長

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳款，料錄收益４７０萬元人民幣

﹡楊自遠增持天韵國際（０６８３６）１００萬股股份，涉８０萬元

﹡復宏漢霖（０２６９６）女性骨質疏鬆症藥臨床試驗申請獲藥監局批准

﹡李嘉誠父子再增持長實（０１１１３）共４４６萬股，涉資１﹒９６億元

﹡翰森製藥（０３６９２）治療非酒精性脂肪性肝炎新藥獲國家藥監局批准臨

床試驗

﹡ＴＶＢ（００５１１）不會容忍示威者對公司威嚇，冀今年電商平台交易量

升３倍



《國企紅籌》﹡石藥（０１０９３）擬上海科創板上市，待股東大會及監管當局批准



《神州民企》﹡天能動力（００８１９）停牌，待發內幕消息澄清公告

﹡網龍（００７７７）兩款教育產品獲泰國教育部選為Ｋ－１２學習解決方案



《中國要聞》﹡百城住宅庫存整體面臨去化壓力，４月首次現供大於求

﹡深圳寶安區住建局表示所有新盤將抽籤方式選房銷售

﹡內險資金獲准投資銀行二級資本債和無固定期限資本債

﹡銀保監表示力爭早日推新能源車險專屬示範產品；稅延養老金累計保費收入

逾３億，將擴大試點；險資投資符合國家導向項目，將給予政策支持

﹡中興、廣東移動、咪咕視訊完成首個８Ｋ ＶＲ試商用

﹡人行逆回購利率持平，放水１２００億對沖政府債發行；人行官員表示修改

人民銀行法不涉財政赤字貨幣化是底線

﹡工信部表示１－４月軟件業實現利潤總額同比降２﹒３％；首四月互聯網行

業利潤同比轉增４﹒８％

﹡交通部表示４月交通固投增１８％，首４月仍跌８﹒６％

﹡中石油、中海油全面深化戰略合作，齊應對低油價挑戰

﹡天津信託表示舉報產品已清算，合同糾紛進入仲裁程序

﹡北京交委立案調查ｏｆｏ小黃車，因數據傳輸中斷

﹡上海一體育場館運營權進行市場化公開招募

﹡特斯拉進口車型售價下調２﹒９萬元人民幣

﹡報道指內地或修改Ａ股基準股指編制方法

﹡京東與快手達成戰略合作，打造短視頻直播電商新生態

﹡海關總署表示考慮將部分「超常規」防疫措施轉為常態

﹡銀保監表示疫情賠付額累計２﹒６億，擴健康險覆蓋範圍

﹡中國仍在履行貿易協議，傳國企參與競標美國大豆

﹡首四月規上工業企業利潤同比降幅收窄至２７﹒４％

﹡統計局表示４月工業利潤改善與投資收益增、基數低有關

﹡支付寶成立搜索事業部，無進軍搜索引擎Ａｐｐ打算

﹡中國Ａｐｐ數量４月回升，遊戲類Ａｐｐ數量繼續領先

﹡寶馬中國４月單月銷量恢復預期，年內不加量追補損失

﹡螞蟻區塊鏈與英特爾合作，將以低成本進行數字化轉型

﹡商務部表示美國就對華碼釘雙反調查作出終裁



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１０１４﹒６６點



《其他消息》﹡政府歡迎港交所與ＭＳＣＩ推出主要指數期貨及期權合約合作計劃

﹡李家超稱本土恐怖主義正滋生，不排除提升恐襲威脅級別

﹡泛民三度提休會待續被拒，梁君彥稱有責任確保會議效率

﹡陳淑莊提休會待續辯論「港區國安法」，立法會暫停會議

﹡警方中環發多輪胡椒球彈槍，銅鑼灣近百人被扣查；警方在中環及銅鑼灣拘

捕約１８０人涉參與未經批准集結；警方在旺角拘捕約６０人，涉嫌非法集

結；金鐘逾５０人涉嫌未經批准集結被捕；示威者再次佔據旺角彌敦道

﹡台版陳同佳案艱難審結，港錶行劫匪囚１０年１０個月

﹡仲量聯行表示首季中小型住宅樓價跌３％，抗跌力勝商廈

﹡深股通額度全日用１８００萬元；滬股通額度全日用２６﹒３億元，陸股通

淨流入近１３億

﹡地建會表示何鴻燊領導商會為楷模典範，深受社會敬重

﹡呂志和稱澳門能超越拉斯維加斯，何鴻燊功不可沒

﹡許正宇稱匯控渣打暫停派息不會對外匯基金投資回報造成明顯影響

﹡曾國衞稱目前沒有計劃統一作記者證登記，不打算審查記者資歷

﹡Ｖｉｓａ推出數碼轉型及電子商務方案，支援本港中小企

﹡ＦＳＭ表示同股不同權及二次上市股份納入恆指對港股支持作用不大；中港

股巿估值最便宜，中美緊張關係將帶來不確定性；國安法影響視乎美制裁力

度，最壞情況恆指見１８５００點



《兩會焦點》﹡全國政協十三屆三次會議閉幕

﹡胡曉煉稱民法典草案借款合同應明確造假行為法律責任

﹡新地郭炳聯提優化跨境匯款及按揭，便利港人北上置業

﹡申萬宏源楊成長稱推動民法典有序實施



《國安立法》﹡人民日報表示西方政客強盜邏輯，干涉中國內政注定失敗

﹡上周百億期權押注港元下試７﹒８５弱方兌換保證

﹡大律師公會副主席表示禁外籍法官審國安案件違司法獨立

﹡台灣行政院將成立專案小組對港人提出人道救援方案

﹡李小加稱港交所作為亞太區市場領導者地位將保持不變

﹡李嘉誠稱不必過分解讀國安法，冀可紓緩中央對港擔憂

﹡張建宗稱立法出發點為國家安全，一國之責無兩制之分

﹡郭榮鏗稱禁外籍法官審理國安案件破壞本港司法系統

﹡曾國衞稱訂立國安法有逼切性，會適當向中央反映意見

﹡黃之鋒稱白宮正研究加強對中國及香港的制裁

﹡銀行公會表示國安法公布立法條文後，冀加強投資者信心

﹡歐盟外交政策專員表示中國加強對香港控制威脅世界秩序

﹡羅家聰憂資金人才流走，本港國際金融中心地位不保

﹡美威脅就「港區國安法」作強力回應，外交部稱將反制

﹡王毅與法國總統顧問通話，法方稱無意介入香港事務



《新冠肺炎》﹡本港錄一宗美國輸入確診個案，連續１３日無本地感染

﹡中國民航局表示境外輸入有效控制下，考慮增加航班

﹡歐洲央行表示疫情或為下一場金融危機埋下隱患

﹡澳洲政府鼓勵洽購台灣抗疫物資，稱兩地已展開合作

﹡宏利捐２５００萬加元作抗疫，訂立感謝日讓員工放假

﹡許樹昌稱若至６月４日無本地新增個案，可取消限聚令

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