《日出而作》美股全線上升，油價急挫，美卿指香港不再享高度自治

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５５４８﹒２７ 升５５３﹒１６點╱２﹒２１％

標普５００ ３０３６﹒１３ 升 ４４﹒３６點╱１﹒４８％

納斯達克 ９４１２﹒３６ 升 ７２﹒１４點╱０﹒７７％

倫敦富時１００ ６１４４﹒２５ 升 ７６﹒４９點╱１﹒２６％

法蘭克福ＤＡＸ １１６５７﹒６９ 升１５３﹒０４點╱１﹒３３％

巴黎ＣＡＣ４０ ４６８８﹒７４ 升 ８２﹒５０點╱１﹒７９％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒７５，歐元兌美元１﹒１０１６



《最新資訊》﹡特朗普計劃簽署行政命令，監管或關閉部分社交媒體

﹡惠普第二季盈利逾７﹒６億美元，勝市場預期

﹡Ｃａｍｐｔｏｎ首輪１８８伙沽清，擬加推

﹡手遊「神魔之塔」創辦人，八千萬購御龍山

﹡文咸東街巨舖減價兩成，９６００元萬出售

﹡美元定存減息潮持續，集友７天美元定存享９厘高息

﹡特拉普表示美國願意幫助調停中印邊境爭端問題

﹡受經濟復甦憧憬提振，美股續升道指高５５３點

﹡受中美緊張局勢拖累，人幣兌美元挫，美元兌歐元持平

﹡中國汽車新零售（００５２６）料全年蝕最多１﹒７億人幣

﹡上海國資委林益彬表示將深化混合所有制改革

﹡解冬表示上海衝刺國際金融中心建設，需完成六項任務

﹡俄羅斯與沙特同意就石油限產進一步合作

﹡美國收緊施壓政策，結束對伊朗核項目制裁豁免

﹡傳美國考慮取消香港輸美商品的特惠關稅稅率

﹡蓬佩奧指不再保證港獲美特殊待遇；指出香港不再擁高度自治權，不應享美

國特別待遇

﹡環時香港是否處於高度自治狀態，豈能由美國定義

﹡加國法院判定孟晚舟案合引渡「雙重犯罪」標準，續聆訊

﹡孟晚舟未獲釋，華為對裁決失望，中國駐加使館不滿

﹡華為發布首款５Ｇ平板電腦，售５２９９人幣

﹡中國擬允日韓新德英意法瑞士客運包機赴華，美國除外

﹡全國昨新增２宗確診、２３名無症狀感染者

﹡疫情下網銷急升，帶動廣告技術需求增

﹡美朝野矛頭直指中國，八成人不信華疫情資訊

﹡珠寶業慘淡，促放寬中小企業市場推廣基金

﹡新西蘭最後患者出院，５天零新增

﹡蓬佩奧稱港失高度自治，離岸人幣曾跌穿７﹒１９

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）全年虧損７﹒５億元，不派息

﹡Ｔｅａｍｗａｙ（０１２３９）建議４併１，再１供２籌最多１億元

﹡世紀娛樂（００９５９）提早６個月終止柬埔寨貴賓廳特許經營權

﹡北京燃氣藍天（０６８２８）聯席主席鄭明傑股份被強制出售

﹡弘達金融（０１８２２）建議每股合併股份股本削減至１仙

﹡正商實業（００１８５）１﹒２億元人幣投得河南商住地皮

﹡金馬能源（０６８８５）附屬３﹒８億元購煤炭聯運商８０％股權

﹡長虹佳華（０３９９１）總裁增持０﹒５３％股權，不排除再增持

﹡建業新生活（０９９８３）超額配售權悉數行使，多籌３億元

﹡星謙發展（００６４０）中期純利升１９％，不派息

﹡香港教育（０１０８２）澄清無持「現代教育」權益

﹡高山企業（００６１６）全年度虧損２億元，不派息

﹡新威國際（０００５８）全年虧損２﹒８億元，申請今早復牌

﹡億仕登（０１６５６）首４個月純利按年增３１％

﹡騰訊（００７００）發行６０億美元票據，票息１﹒８１％至３﹒２９％



《國企紅籌》﹡中旅（００３０８）向附屬投資控股公司借出二千萬美元

﹡中鋁國際（０２０６８）發１０億人幣年息２﹒０９％超短期融資券

﹡民航信息（００６９６）附屬獲入股６８％，料賺２億人幣

﹡華晨中國（０１１１４）控股股東戰略安排售２億股

﹡華電福新（００８１６）今早開市前停牌

﹡阿里健康（００２４１）全年虧損６５９萬元人幣，不派息



《神州民企》﹡天能動力（００８１９）陰霆研究指控失實

﹡嘉藝（０１０２５）獲批４００萬元三年期非循環有期貸款



《中國要聞》﹡金融委稱１１條金融改革措施，成熟一項推出一項

﹡夏寶龍表示立法不會出現「以言入罪」，不害怕美國威脅

