人幣跌幅收窄及內銀撐市，港股跌勢收窄至４５點報２３２５６

《經濟通通訊社２８日專訊》午後港股極為波動，跌幅一度擴大至逾５００點低見２２７７

８。離岸人民幣跌幅大為收窄，短時間內抽升逾２００點子，現報７﹒１６９９軟０﹒１２２％

。當中內銀股及內房股應勢而上，帶動港股跌幅現收窄至４５點報２３２５６，國企指數報９６

０９，升４１點或升０﹒４４％。

Ａ股方面，上證綜合指數報２８４０點，升３點，成交２０６３﹒００億元人民幣。

深證成份指數報１０６０８點，跌７３點或跌０﹒６９％，成交２９３６﹒７１億元人民幣

。

此外，美股指數期貨升幅擴大，道指期貨現漲２５７９７點升２０３點。

另外，據《彭博》報道，中美關係日趨緊張，內地資金正以「無與倫比」的速度湧入港股，

為市場提供支撐。報道指，今年以來，內地的合格投資者購買了３６３億美元（約２８３１﹒４

億港元）港股，創２０１７年以來最高水平。

據彭博數據顯示，自港股上周五（２２日）大跌以來，內地買家的目標是國企，包括工行（

０１３９８）、平安好醫生（０１８３３）及建行（００９３９）。



表列十大升跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） ９１﹒８５元 升３﹒０９％

中國旺旺（００１５１） ５﹒５４元 升２﹒４０％

中國神華（０１０８８） １４﹒１４元 升２﹒１７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒０９元 升２﹒００％

建設銀行（００９３９） ６﹒２１元 升１﹒９７％



舜宇光學（０２３８２） １０２﹒６０元 跌２﹒５６％

太古Ａ （０００１９） ４１﹒０５元 跌２﹒８４％

瑞聲科技（０２０１８） ３９﹒７５元 跌３﹒０５％

中生製藥（０１１７７） １１﹒４６元 跌４﹒０２％

石藥集團（０１０９３） １５﹒２６元 跌９﹒９２％

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（ｋｓ）

