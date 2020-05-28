【中概焦點】陌陌科技季度多賺８６％，月度活躍用戶減少近６％

《經濟通通訊社２８日專訊》內地社交應用程式開發商陌陌科技（Ｍｏｍｏ Ｉｎｃ﹒）公
布截至今年３月底止第一季度淨營業額３５﹒９４億元（人幣﹒下同）按年跌３﹒５％，總成本
及開支３０﹒２６億元減少９﹒７％，淨利５﹒３９億元上升８６﹒３％，每份美國預託證券攤
薄盈利為２﹒４６元按年上升８０﹒９％。
Ｍｏｍｏ應用程序３月份活躍用戶（ＭＡＵ）為１﹒０８億戶，比上年同期下跌５﹒６％。
（ｅｃ）
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