《盤後部署》關注美國行動回應，港股２２５００至２３７００波動

《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大會議表決《港區維護國家安全法》，對此美國總統特

朗普表示將會作出強烈回應，加上是日期指結算，港股全日表現反覆。港股今早輕微低開９４點

報２３２０６點，隨後便拗腰倒升１５０點高見２３４５１點。惟市場憂中美關係進一步緊張或

影響美國對香港的政策，港股再度轉跌，受藥股回吐及本地地產股拖累，港股最多挫５２１點低

見２２７７９點。隨後離岸人民幣持續回升，加上中資金融股逆市造好，港股跌幅再度收窄，最

終收報２３１３２點，跌１６８點或跌０﹒７２％，主板成交１３２６﹒９９億元大增１９﹒７

％。國企指數報９５５１點，跌１５點或跌０﹒１７％。

Ａ股兩市漲跌互現。上證綜合指數報２８４６點，升９點或升０﹒３３％。深證成分指數報

１０６５３點，跌２９點或跌０﹒２７％。兩市合計成交５７８２﹒９２億元人民幣增加

０﹒９％。



＊褐皮書指企業對美經濟復甦感悲觀＊



隔晚美國聯儲局發表最新一份褐皮書，報告顯示新冠疫情嚴重損害美國經濟，經濟活動大幅

下降，多數企業對經濟復甦步調感到悲觀。報告指，所有地區的經濟活動皆有所下降，多數地區

經濟現況都在急劇下降，失業率創新高。雖然市場希望企業重新營運後或有所改善，但前景仍然

壟罩著高度不確定性。不過，在褐皮書發表之後，美股繼續走高，對此聖路易聯準銀行總裁

Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ認為經濟可能已經觸底，史上最糟糕的４月已經過去。紐約聯準銀

行總裁Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ亦表示，美國經濟可能在５月或６月觸底。

另一方面，中美之間關係緊張情況進一步升溫。據消息人士表示，特朗普政府正在制訂多個

選項，對中國收緊對香港的控制進行懲罰。消息人士稱，華府最可能的初步手段包括對中國官員

、政府和涉及執行擬議立法的安全實體及企業實施制裁，仍不確定是否會取消美國賦予香港的特

殊經濟地位。不過，其中一個考慮選項是，建議暫停香港對美國出口的優惠關稅。此外，內部官

員還建議，嚴厲程度可能取決於中國將把港版國安立法落實到何種程度。



＊特朗普周末前行動回應港版國安法＊



此前特朗普就「出口術」話本周末將會公布對中國在港推港版國安法的強烈回應，不過從最

新公布的褐皮書中顯示，美國經濟在疫情中受到重挫，要復甦仍需要一段較長的時間。因此市場

預計本周末的回應中不會走到取消美國對香港的特殊經濟地位這一步。另外，全國人大在午後通

過港區國安法草案，仍要關注法案具體內容及本地局勢發展。料港股短暫走勢仍是以區間波動為

主，並於２２５００點至２３７００點反覆上落，若無較大的利好消息暫難突破阻力。（ｆｚ）

（ｚｚ）

