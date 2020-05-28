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28/05/2020 09:38

【全球放水】韓國央行減息四分一厘至０﹒５％，創歷史新低

　　《經濟通通訊社２８日專訊》韓國央行今日決定下調７日回購利率２５個基點至０﹒５％，
創歷史新低，不過符合市場預期。
　　央行指出雖然在遏制國內疫情上取得進展，但經濟可能繼續急劇放緩甚至萎縮。海外市場正
努力從封鎖中重新開放，失業率上升且通貨膨脹率正在放緩。
　　央行早前於３月緊急會議上將利率下調５０個基點，今次是自疫情爆發以來的第二次減息。
政府目前擱置財政措施，並計劃推出第三份追加預算。（ａｌ）

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