《午市前瞻》強勢股續回調，港股下行壓力大或試２２３００點



《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大今天表決「港區國安法」，美國總統特朗普稱本周內

宣布強力措施回應中國，美國國務卿蓬佩奧指香港不再高度自治，故香港不應再享有美國給予的

特別待遇。中美關係緊張，港股今日在期指結算日走勢反覆，恆指開報２３２０６點，跌９４點

，在中資金融股傳獲內地資金買入支持下，大市一度倒升１５０點報２３４５１。惟市場憂慮美

國改變香港關係，恆指又再倒跌，午收前跌幅擴大，最終以半日最低位收市２２８７８，挫

４２２點或跌１﹒８１％，主板成交６８６﹒６６億元。國企指數報９４６４，跌１﹒０７％或

跌１０２點。

６月期指半日收報２２６４２，跌３４８點，低水２３７點。即月期指估計結算價為

２３１８６。

上證綜合指數報２８２６，跌９點或跌０﹒３５％，成交１４９９﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１０５４０，跌１４２點或跌１﹒３４％，成交２０９９﹒１６億元人民幣。



＊傳內地資金撐市買內銀股＊



重磅股普遍下跌，特別是此前累升較多的股份。騰訊（００７００）跌３﹒２４％，報

４０６﹒４元；成交約１４９５萬股，涉資６１﹒８２億元；港交所（００３８８）挫３％，報

２６４﹒６元；友邦（０１２９９）軟１﹒１６％，報６３﹒７５元；中移動（００９４１）走

低１﹒２％，報５３﹒７元；匯控（００００５）跌１﹒６１％，報３６﹒７５元。

據《彭博》報道，中美關係日趨緊張，內地資金正以「無與倫比」的速度湧入港股，為市場

提供支撐，主要買入內銀等國企股。建行（００９３９）半日升０﹒３３％，報６﹒１１元；工

行（０１３９８）升０﹒４０％，報５﹒０１元；農行（０１２８８）升１﹒６３％，報

３﹒１２元；郵儲行（０１６５８）升０﹒８３％，報４﹒８５元。



＊出口股受壓，創科跌４％＊



分析認為，美方若不再視香港獨立關稅區而取消特殊待遇，將重大打擊本港經濟，出口股及

本地地產股今早受壓。創科（００６６９）半日跌３﹒９９％，報６６﹒２５元；瑞聲

（０２０１８）挫５﹒１２％，報３８﹒９元；舜宇光學（０２３８２）跌３﹒１３４％，報

１０２元；太古Ａ（０００１９）跌４﹒４９７％，報４０﹒３５元；新世界（０００１７）走

低３﹒９６％，報７﹒７６元；長實（０１１１３）跌２﹒９４％，報４１﹒２５元；長和

（００００１）亦挫３﹒９２％，報４７﹒７５元；領展房產（００８２３）亦跌３﹒９１％，

報５６﹒５元。



＊大行唱淡，石藥瀉逾一成＊



此前累升不少藥業股今日全面向下。石藥（０１０９３）急跌１２﹒０４％，報１４﹒９元

，為跌幅最大恆指成分股。中信里昂報告憂慮今年內地下調藥價，石藥全年銷售增長預測調低至

２０％，目標價由２２﹒３４元降至２０﹒４６元，維持「買入」評級。其他藥業醫療股跟跌，

中生製藥（０１１７７）挫６﹒７％，報１１﹒１４元；康德萊醫械（０１５０１）跌

１１﹒１３％，報４８﹒３元；開拓藥業（０９９３９）跌１２﹒５１％午收１５﹒６６元。

溫哥華英屬哥倫比亞最高法庭判定，中國電訊商華為副董事長孟晚舟引渡案，符合「雙重犯

罪」的引渡標準，則孟晚舟涉訴的行為在美國與加拿大都是犯罪，故聆訊繼續。手機設備股普遍

向下，瑞聲科技及舜宇光學急跌外，高偉電子（０１４１５）挫１１﹒９５％，報１﹒４元；丘

（００３５４），半日跌２﹒０９％，報３﹒７５元。

曾受美國制裁的中興通訊（００７６３）半日跌５﹒３７％報１９﹒４元。



＊黃敏碩﹕阿里健康宜待更多調整後再吸納＊



人大今日閉幕並將表決「香港國安法」，港股今日表現反覆，寶鉅證券董事及首席投資總監

黃敏碩對《經濟通通訊社》表示，美國雖然逐步放寬限制措施，帶動傳統經濟股上升，但港股受

中美關係緊張以及港版國安法的消息拖累，大市向上的動力不足。他預料，港股目前在兩萬三關

口有初步支持，但隨著負面消息進一步發酵，包括美國對國安法的回應，恆指有機會進一步下試

２２３００點。

他補充，雖然港股自上周五（２２日）大跌後貌似有回穩跡象，但留意到不少強勢股例如中

芯國際（００９８１）、生物科技股陸續出現獲利回吐，而本地地產股亦結束其短暫升勢，故對

港股後市仍有保留。

其中近月熱炒的在線醫療股阿里健康（００２４１）業績後偏軟，他認為，雖然公司整體業

績不錯，但相關因素已預先反映，建議與平安好醫生（０１８３３）一樣，待股價進一步回調始

吸納，因為不排除這些強勢股會追回早前大市的跌幅，未來升勢亦要視乎有沒有新的利好消息刺

激。（ｙｋ、ｅｃ）

