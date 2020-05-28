【修例風暴】政府成立專責小組檢討港台管治及管理，年底提交報告

《經濟通通訊社２８日專訊》商務及經濟發展局宣布，政府將會成立專責小組，檢討香港電

台管治及管理，使港台的公共廣播服務，更全面履行《香港電台約章》。專責小組會由一位資深

首長級公務員領導，向商務及經濟發展局常任秘書長負責，成員包括多個政府職系人員。專責小

組的工作將由今年年中開始，預計年底完成，之後向商經局提交報告。

商經局發言人表示，專責小組有三個工作範圍，包括檢視港台的行政管理，以確保其人力和

資源調配，能夠符合所有適用的政府規則和規例，並有效地按照《約章》的工作範疇提供服務，

提出改善；檢視港台執行《審計報告》各項建議的進度；及檢討港台的整體管理制度、工作流程

和執行方式，以確保港台全面遵守《約章》和通訊局發布的節目標準業務守則。廣播處長會全力

配合有關工作，而專責小組的成員不會參與任何港台節目製作或編輯決定。

發言人又指，港台的管理和節目內容近期引起公眾廣泛關注。審計報告早前就港台的電視節

目收視率和公眾認知率偏低、節目的表現評估、採購調查服務及聘任合約員工╱服務提供者等提

出多項重要建議，有關建議至今仍未全面落實。通訊局亦就港台《左右紅藍綠》和《頭條新聞》

，分別向港台發出「嚴重警告」及「警告」。

局方認為，港台須正視各界對其節目以至部門的管治和管理的關注，積極跟進並作出檢視，

以確保全面恪守《約章》、確切履行公共廣播機構的責任，以及嚴格遵守通訊局的相關業務守則

，成立專責小組將有助港台進行這些工作。（ｂｉ）

