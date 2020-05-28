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28/05/2020 14:56

【國安立法】劉銳紹料美國三方面實施制裁，撤港關稅地位不利中國

　　《經濟通通訊社記者張煒權２８日報道》美國國務卿蓬佩奧向國會提交報告指，香港不再在
中國下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。時事評論員劉銳紹對本通訊社表示
，美國或會分階段向中國及香港實施制裁，措施或大致分為３項，包括取消香港獨立關稅區的地
位、針對中國企業的制裁及凍結中國企業或相關人士的資產。

＊取消香港獨立關稅區地位，中央不能視而不見＊

　　劉銳紹指出，若美國取消香港獨立關稅區的地位，需視乎有否設限期，但始終會對香港造成
影響，因為香港很多企業依靠轉口生意，例如珠寶業依賴美國市場，認為這類企業將會即時受影
響而倒閉。他續指，即使為取消香港獨立關稅區設一年限期，但關稅的問題將導致很多中國貨品
轉口成本上升，認為中央不能視而不見。
　　他續指，美國或會凍結一些與美國關係不密切的中國人資產，例如政治相關或權貴，但就未
必會凍結中共高層子女的資產。他認為，針對性凍資或會令中央內部不穩，值得繼續觀察美方決
定如何執行。他又認為，其實現時美方不想主動出手，只是想在中美談判中獲得利益，但中方就
一直認為美方不敢出手，現時對港措施「做過龍」，導致美方有機會出手。

＊港區國安法字眼如何修正都是「整死香港」＊

　　另外，據報全國人大審議的港區國安法修改稿，會將「禁止危害國安的行為」，改為「禁止
危害國安的行為和活動」。劉銳紹認為，即使字眼上怎樣改動的分別都不大，都是想顯示出中央
的狠心，又認為立國安法就是「整死香港」，最後造成「攬炒」局面。他認為，權貴及憲制不應
低估人民抗爭的意志，中央應停止其單方面的強硬措施，實實在在檢視利害，不要「攬炒」，才
可解決問題。

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