【本港樓市】展光旺角豉油街住宅地次標價僅低４﹒１％

《經濟通通訊社２８日專訊》展光有限公司上月以大約４﹒６７１８億元投得九龍旺角豉油

街與上海街交界的蚊型住宅地。地政總署今日以不具名方式，公布２６名落選投標者的投標金額

介乎１﹒３８億至４﹒４８億元，即較中標價低約７０﹒５％至約４﹒１％。

展光中標價相當於每呎樓面地價７７１０元，接近估值下限。業界對該地皮的估值介乎約

４﹒８億至５﹒４５億元，每方呎樓面地價約８０００元至１﹒０５萬元。（ｃｌ）

