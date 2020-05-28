【夜期時段】６月期指報２２９２０點，升２２點，低水２１３點

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，６月期指在夜期時段開市報２２９０７點，升

９點，低水２２６點，最新報２２９２０點，升２２點，低水２１３點，合約成交３０１張。

６月國指期貨在夜期時段開市報９４４２點，跌４點，低水１１０點，最新報９４６３點，

升１７點，低水８９點，合約成交２３８張。

