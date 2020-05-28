【國安立法】中總：支持制訂港區國安法，助確保一國兩制行穩致遠

《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大會議表決通過《港區國安法》草案，授權人大常委會

制訂相關法律。香港中華總商會對此表示全力擁護與支持，強調維護國家安全是必須履行的憲制

責任，香港全力配合國安立法是必要之舉，有助確保「一國兩制」行穩致遠，保障香港長期繁榮

穩定和港人福祉。

全國政協常委、中總會長蔡冠深表示，相關立法旨在針對顛覆政權、分裂國家、恐怖活動和

外國干預四大範疇的嚴重罪行，對於港資和外資在港的正常商業營運完全不會受到影響，一般市

民享有的各項自由和權利仍然受到基本法的保障。

他續指，世界各國均有維護國家安全的相關法律，香港作為中國不可分割的一部分，有責任

配合推動國家安全立法，也關乎香港市民的切身利益。



＊建立國安法有助撥亂反正，堵塞漏洞＊



蔡冠深又強調，維護國家安全是推動經濟和社會穩定發展的重要基礎。中央在港建立維護國

家安全法律制度，有助撥亂反正，既堵塞香港可能成為顛覆國家的漏洞，維護大多數香港市民合

法權益，長遠更有利保障香港繁榮安定，穩定投資環境，增強本地和海外投資者信心。

中總期望特區政府能推動社會各界全面配合國家安全的相關法律制訂，並向公眾加強宣傳和

推廣教育，詳細講解立法的有關規定。（ｂｉ）

