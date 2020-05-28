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即市新聞

28/05/2020 16:51

【新冠肺炎】港燈向基層家庭派飲食券，逾二百家中小企食肆可受惠

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港燈（０２６３８）表示，為紓緩經濟不景對中小企食肆和基
層家庭帶來的影響，陸續推出「２加３紓緩措施」，將透過社福機構，由明天起向有需要的基層
家庭每戶派發一套總值５００元的飲食券，到中小企食肆使用。
　　港燈住宅客戶或港燈供電範圍內的劏房住戶，若符合資格，將由本月２９日起可以預約到指
定社區中心領取一套２０張，每張面值２５元的飲食券。他們憑券可以到參加「關懷有饍」計劃
的２２０多間中小企食肆支付餐飲消費。
　　合資格家庭必須先與參與計劃的２３間指定中心的其中一間預約，只需攜同２０２０年港燈
住宅電費單正本或最近３個月內的劏房租金收據，以及身份證明文件，經社福機構進行簡單登記
，便可即時獲發飲食券。每個家庭限領１套，名額共４萬套。
　　港燈董事總經理尹志田透露，港燈於去年年底宣布推出「２加３紓緩措施」，先後為７萬名
低用量非住宅客戶豁免今年頭６個月電費加幅、為非住宅客戶提供節能設備資助及容許合資格的
商戶延遲２個月繳交電費，亦提供津貼予超過５０間由社福機構營運的社區中心，港燈會以實報
實銷的方式向中心發放餐飲費用，每間資助上限６萬元。
　　尹志田表示，連同即將派發的飲食券，２項餐飲計劃預算合共提供２３００萬元資助，既能
夠為中小企食肆帶來額外營業額，同時亦裨益弱勢社群。（ｂｉ）

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