《再戰明天》鮑威爾參加大學活動，美國公布芝加哥採購經理人指數

《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日），美聯儲主席鮑威爾參加大學活動，美國公布

５月芝加哥採購經理人指數。



＊美聯儲主席鮑威爾參加大學活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾參加普林斯頓大

學Ｇｒｉｓｗｏｌｄ經濟政策研究中心一場遠程活動：「對話鮑威爾」。



＊美國公布５月芝加哥採購經理人指數＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布４月失業率，料由２﹒５％升上２﹒７％。

７：５０ａｍ，日本公布４月工業生產及零售銷售。

１：００ｐｍ，日本公布４月新屋動工和５月消費者信心指數。２：４５ｐｍ，法國公布第

一季國內生產總值，季率跌幅料由０﹒１％擴大至５﹒８％；年率料由０﹒９％轉為收縮

５﹒４％。５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者物價指數，年率料由０﹒４％降至０﹒１％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布３月國內生產總值，年率料由２﹒１％降至下滑３﹒４％；第一

季國內生產總值（環比）料由０﹒３％跌至下滑１０％。同時，美國公布４月個人所得、個人消

費、批發庫存及零售庫存。

９：４５ｐｍ，美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由３５﹒４升上４０。

１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由７１﹒８升上７４。



＊博雅互動派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：先施（００２４４）、博雅互動（００４３４）和天鴿互

動（０１９８０）等。（ｈｏ）

