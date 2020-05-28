基金公會：不希望香港錯失新經濟企業上市機會，暫無明顯資金流走

《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）就容許法團實體享有同股不同權

（ＣＷＶＲ），即企業版同股不同權的市場諮詢將於５月３１日完結。投資基金公會就有關諮詢

提交意見及建議，當中建議港交所不應允許一個「個人身份的不同投票權受益人」和「法團身份

的不同投票權受益人」的混合結構，建議先容許單一模式，讓制度運行了兩年左右，檢討實際落

實情況，進行諮詢去探討混合模式的可行性。主席李錦榮表示，由於兩者的要求及準則都有所不

同，或會令投資者對公司的投票機制等感混亂，同時亦可能會產生監管漏洞。

行政總裁黃王慈明補充指，如果港交所一下子將「個人身份的不同投票權受益人」和「法團

身份的不同投票權受益人」結構並行，或會產生大量問題及變化，令市場難以掌握，加上港交所

對兩者的安排存在較大差異，認為應該將規定統一，並以循序漸進方式去推行，以便檢視往後產

生的問題。

對於本港是否不適宜推行ＣＷＶＲ，李錦榮表示，公會的立場一貫是認為「一股一票」是良

好企業管治的基石，但以現時的實際情況去看，無論是本港市場或國際市場，都愈來愈多新經濟

企業加入市場，並以同股不同權的架構上市，公會亦不希望香港錯失這些機會，但認為同時需要

平衡好當中的風險等因素，以保障投資者的權益。

他又提到，早前同股不同權企業獲納入恆生指數的選股範圍，認為納入相關類別的企業，將

吸引更多不同的資金，增加流動性，對市場屬正面影響。

此外，中央擬於本港推行國安法，他指，目前在基金層面中，並無見到有明顯資金流出的情

況。（ｓｋ）

