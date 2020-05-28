【虛擬銀行】眾安推新開戶優惠，收取政府一萬津貼最多獲一千回贈

《經濟通通訊社２８日專訊》虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）推出新開戶優惠，由即
日起至６月１２日以邀請碼開戶，並在１４天內以個人專屬邀請碼成功邀請兩位朋友開戶，可獲
４００元現金回贈。
該行指，如果客戶選擇透過ＺＡ Ｂａｎｋ登記政府的現金發放計劃，成功領取１萬元款項
後，客戶將獲得額外４００元。整個優惠合共最多可獲得１０００元現金回贈。（ｓｋ）
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