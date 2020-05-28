【國安立法】分析指美或撤港關稅地位打擊信心，取消聯匯可能性低

《經濟通通訊社記者金雪凝２８日報道》美國國務卿蓬佩奧向國會提交報告指，香港不再在

中國下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。市場預料，美國或會暫停香港獨立

關稅區安排。上海商業銀行研究部主管林俊泓接受本通訊社電話訪問時表示，事件對香港經濟必

然有負面影響，但認為影響暫時仍屬可控。



＊取消獨立關稅安排打擊企業信心，暫難料會否引發撤資潮＊



林俊泓指，香港主要從事轉口貿易，由內地轉口至香港再出口至美國一直都有徵收關稅，而

直接由本港出口至美國的貨量為數不多，僅數１０億元。倘若美國一旦取消本港獨立關稅區安排

，對本港出口表現相信未會有太大影響。不過，他認為，美國的制裁行動或令市場憂慮香港的營

商環境改變，影響企業營商信心，但目前仍然難以判斷實際影響，亦難以估計會否引發撤資潮。



＊取消聯匯制度可能性低，料港匯短期內仍維持強勢＊



有傳美國或會援引《國際緊急經濟權力法》，禁止對港的外匯交易等，他指，暫時未見有外

地傳媒報道指美國計劃任何會威脅聯匯制度的行動，認為目前只是來自本地市場的憂慮，現階段

相信取消聯匯制度的可能性仍然相當低。

對於近日港匯偏強，但遠期港匯走弱的情況，林俊泓表示，主要是反映現時的政治風險，預

料未來有不少新股上市活動，港匯在未來一至兩個月仍會持續處於強勢。

