【企業盈警】堡獅龍國際（００５９２）料首十月虧損１﹒９５億元

《經濟通通訊社２８日專訊》堡獅龍國際（００５９２）公布，截至今年４月３０日止十個

月之未經審核綜合管理帳目顯示，公司擁有人應佔虧損由截至去年１２月３１日止六個月約

９４００萬元擴大至約１﹒９５億元。

集團之經營狀況於財政年度下半年隨著爆發２０１９冠狀病毒疫情而進一步惡化，香港及本

集團經營所在的其他核心市場於該期間處於半封城狀態，零售活動幾乎陷入停頓。

集團預計將於今年９月中公布全年業績。（ｂｎ）

