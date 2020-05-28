《小傳日記》國安法通過，政局起動盪；二萬三險守，好友急腳走？

《小傳日記》花旗國隔晚宣布，香江唔再有自治，大家都擔心會唔會取消「香港關係法」，

所以魚缸今早（２８日）一開波就先跌百點回敬，隨後跌幅擴大，午後一度跌過５２１點，但唔

知係咪因為國家隊入場，個跌勢一下子收窄，真係過山車咁上落，上下波幅有六百幾點。醫藥佬

真係跌到慘慘豬，石藥（０１０９３）重要跌一成幾，加上磚頭佬被人力沽情況下，不過恆指最

終二萬三失而復得，收報２３１３２點，跌１６８點，跌幅近１巴仙，主板成交１３２６﹒９９

億銀。國貨收報９５５１點，跌１５點。

內地Ａ場則榮辱互見，上證綜指２８４６點，升９點，升近半巴仙；深證成指收報

１０６５３，跌２９點或近半巴仙。兩市合共成交近５７８３億人仔。

大隻藍戰士都幾傷下，大象（００００５）再跌近１巴仙，報３７銀；生發發

（００３８８）回吐逾１巴仙，報２６９﹒６銀；ＱＱ（００７００）跪低近３巴仙，報

４０８﹒２銀；中移動（００９４１）跌近半巴仙，報５４﹒１銀；ＡＩＡ（０１２９９）反彈

近半巴仙，報６４﹒７銀。



＊中生今放磅交易好暢旺，侵侵放惡話出口佬怕怕＊



中信里昂話擔心神州會下調藥價，將石藥（０１０９３）全年銷售增長預測調低至兩成，目

標價就調低逾８巴仙，石藥係今日表現最差藍籌，蒸發逾一成，報１５﹒２銀。中生製藥

（０１１７７）收市後將公布首季業績，股價先插低近５巴仙，報１１﹒３６銀；成交額９﹒６

億銀，多五日平均近七成。之前累積唔少升幅嘅藥佬都有回吐，開拓藥業（０９９３９）跪低近

１３巴仙，報１５﹒６銀；康希諾生物（０６１８５）撻低逾６巴仙，報１６３﹒２銀；沛嘉醫

療（０９９９６）亦跌近６巴仙，報２５﹒１銀﹒

「港版國安法」草案表決通過，預計最快８月喺香江實施，花旗國總統侵侵之前話，會喺今

個星期內宣布強力措施嚟回應，而國務卿蓬佩奧話國務院已經根據《美港關係法案》，向國會提

交報告，話香江唔再喺神州管治之下享有高度自治，唔可以再保證香江享有回歸前的特殊待遇。

出口佬個別發展，創科（００６６９）走低近２巴仙，報６７﹒８銀；萬洲（００２８８）升一

格，報６﹒４１元；敏華（０１９９９）跌逾１巴仙，報６﹒２５銀；耐世特（０１３１６）碌

低逾４巴仙，報４﹒１６銀；德昌電機（００１７９）踼高逾２巴仙，報１３﹒４２銀。



＊孖屐又下跌手機一齊跣，行業收入減軟件佬跌慘＊



最近手機佬就非常弱，今日「孖屐」仲震一震，手機佬自然招架唔住啦！舜宇

（０２３８２）蒸發２巴仙，報１０３﹒２銀；瑞聲（０２０１８）碌低近４巴仙，報

３９﹒４５銀；比亞迪電子（００２８５）插低近３巴仙，報１４﹒７６銀；丘鈦科技

（０１４７８）升逾半巴仙仙，報９﹒５６元；富智康集團（０２０３８）無升跌，報０﹒９銀

。

工信部最近公布中國軟件業完成軟件業務收入２０８３０億人仔，按年下降０﹒１巴仙；１

至４月，全行業實現利潤總額２３９８億人仔，按年下降２﹒３巴仙；加上「孖屐」走勢差，軟

件佬自然弱勢。金軟（０３８８８）唔見３巴仙，報２４﹒１５銀；微盟（０２０１３）唔見半

人個巴仙，報７﹒２５銀；中軟國際（００３５４）潛水近１巴仙，報３﹒８銀；金蝶國際

（００２６８）跌１﹒５巴仙，報１３﹒１２銀；中國有贊（０８０８３）跣低近４巴仙，報

０﹒７７銀。



＊缸友無信心磚頭向下沉，中美又緊張油佬心又傷＊



「港版國安法」影響埋本地缸友信心，而隔晚花旗國又話香江無自治，個個都沽晒磚頭佬準

備離場咁款，恆地（０００１２）潛近１巴仙，報２８﹒１５銀；新地（０００１６）都跪逾

１巴仙，報９１﹒７銀；新世界（０００１７）跌近２巴仙，報７﹒９５銀；長實集團

（０１１１３）回吐近２巴仙，報４１﹒７５銀；九倉置業（０１９９７）跌逾半巴仙，報

２８﹒７５銀。

正正就係因為花旗國預備對神州作出強硬回應，油價影響而大幅下挫，加上有傳戰鬥民族俄

羅斯預備７月又再增產原油，「三桶油」隨市回吐，中海油（００８８３）跪低逾１巴仙，報

８﹒８銀；中石油（００８５７）跌近１巴仙，報２﹒６３銀；中石化（００３８６）逆勢揚近

２巴仙，報３﹒６銀；中海油服（０２８８３）挫２巴仙，報６﹒５６銀；中石化冠德

（００９３４）亦跌逾２巴仙，報２﹒８銀。請請！



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