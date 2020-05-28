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即市新聞

28/05/2020 17:42

《小傳日記》國安法通過，政局起動盪；二萬三險守，好友急腳走？

　　《小傳日記》花旗國隔晚宣布，香江唔再有自治，大家都擔心會唔會取消「香港關係法」，
所以魚缸今早（２８日）一開波就先跌百點回敬，隨後跌幅擴大，午後一度跌過５２１點，但唔
知係咪因為國家隊入場，個跌勢一下子收窄，真係過山車咁上落，上下波幅有六百幾點。醫藥佬
真係跌到慘慘豬，石藥（０１０９３）重要跌一成幾，加上磚頭佬被人力沽情況下，不過恆指最
終二萬三失而復得，收報２３１３２點，跌１６８點，跌幅近１巴仙，主板成交１３２６﹒９９
億銀。國貨收報９５５１點，跌１５點。
　　內地Ａ場則榮辱互見，上證綜指２８４６點，升９點，升近半巴仙；深證成指收報
１０６５３，跌２９點或近半巴仙。兩市合共成交近５７８３億人仔。
　　大隻藍戰士都幾傷下，大象（００００５）再跌近１巴仙，報３７銀；生發發
（００３８８）回吐逾１巴仙，報２６９﹒６銀；ＱＱ（００７００）跪低近３巴仙，報
４０８﹒２銀；中移動（００９４１）跌近半巴仙，報５４﹒１銀；ＡＩＡ（０１２９９）反彈
近半巴仙，報６４﹒７銀。

＊中生今放磅交易好暢旺，侵侵放惡話出口佬怕怕＊

　　中信里昂話擔心神州會下調藥價，將石藥（０１０９３）全年銷售增長預測調低至兩成，目
標價就調低逾８巴仙，石藥係今日表現最差藍籌，蒸發逾一成，報１５﹒２銀。中生製藥
（０１１７７）收市後將公布首季業績，股價先插低近５巴仙，報１１﹒３６銀；成交額９﹒６
億銀，多五日平均近七成。之前累積唔少升幅嘅藥佬都有回吐，開拓藥業（０９９３９）跪低近
１３巴仙，報１５﹒６銀；康希諾生物（０６１８５）撻低逾６巴仙，報１６３﹒２銀；沛嘉醫
療（０９９９６）亦跌近６巴仙，報２５﹒１銀﹒
　　「港版國安法」草案表決通過，預計最快８月喺香江實施，花旗國總統侵侵之前話，會喺今
個星期內宣布強力措施嚟回應，而國務卿蓬佩奧話國務院已經根據《美港關係法案》，向國會提
交報告，話香江唔再喺神州管治之下享有高度自治，唔可以再保證香江享有回歸前的特殊待遇。
出口佬個別發展，創科（００６６９）走低近２巴仙，報６７﹒８銀；萬洲（００２８８）升一
格，報６﹒４１元；敏華（０１９９９）跌逾１巴仙，報６﹒２５銀；耐世特（０１３１６）碌
低逾４巴仙，報４﹒１６銀；德昌電機（００１７９）踼高逾２巴仙，報１３﹒４２銀。

＊孖屐又下跌手機一齊跣，行業收入減軟件佬跌慘＊

　　最近手機佬就非常弱，今日「孖屐」仲震一震，手機佬自然招架唔住啦！舜宇
（０２３８２）蒸發２巴仙，報１０３﹒２銀；瑞聲（０２０１８）碌低近４巴仙，報
３９﹒４５銀；比亞迪電子（００２８５）插低近３巴仙，報１４﹒７６銀；丘鈦科技
（０１４７８）升逾半巴仙仙，報９﹒５６元；富智康集團（０２０３８）無升跌，報０﹒９銀

　　工信部最近公布中國軟件業完成軟件業務收入２０８３０億人仔，按年下降０﹒１巴仙；１
至４月，全行業實現利潤總額２３９８億人仔，按年下降２﹒３巴仙；加上「孖屐」走勢差，軟
件佬自然弱勢。金軟（０３８８８）唔見３巴仙，報２４﹒１５銀；微盟（０２０１３）唔見半
人個巴仙，報７﹒２５銀；中軟國際（００３５４）潛水近１巴仙，報３﹒８銀；金蝶國際
（００２６８）跌１﹒５巴仙，報１３﹒１２銀；中國有贊（０８０８３）跣低近４巴仙，報
０﹒７７銀。

＊缸友無信心磚頭向下沉，中美又緊張油佬心又傷＊

　　「港版國安法」影響埋本地缸友信心，而隔晚花旗國又話香江無自治，個個都沽晒磚頭佬準
備離場咁款，恆地（０００１２）潛近１巴仙，報２８﹒１５銀；新地（０００１６）都跪逾
１巴仙，報９１﹒７銀；新世界（０００１７）跌近２巴仙，報７﹒９５銀；長實集團
（０１１１３）回吐近２巴仙，報４１﹒７５銀；九倉置業（０１９９７）跌逾半巴仙，報
２８﹒７５銀。
　　正正就係因為花旗國預備對神州作出強硬回應，油價影響而大幅下挫，加上有傳戰鬥民族俄
羅斯預備７月又再增產原油，「三桶油」隨市回吐，中海油（００８８３）跪低逾１巴仙，報
８﹒８銀；中石油（００８５７）跌近１巴仙，報２﹒６３銀；中石化（００３８６）逆勢揚近
２巴仙，報３﹒６銀；中海油服（０２８８３）挫２巴仙，報６﹒５６銀；中石化冠德
（００９３４）亦跌逾２巴仙，報２﹒８銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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