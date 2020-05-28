憂美國取消本港特別待遇，港股收２３１３２挫１６８點醫藥股領跌

《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大今天表決「港區國安法」，美國總統特朗普稱本周內

宣布強力措施回應中國，美國國務卿蓬佩奧指香港不再高度自治，故香港不應再享有美國給予的

特別待遇，同時令人民幣大跌。中美關係持續緊張，今日為期指結算日，港股開報２３２０６點

，跌９４點。傳中資金融股獲內地資金掃貨，內銀及中資金融股造好，初段曾帶領港股倒升

１５０點報２３４５１。

臨近「港區國安法」表決前夕，港股一度倒跌５２１點低見２２７７９點。離岸人民幣午後

突然倒升逾２００點子，加上美股指數期貨升幅擴大，本港內銀股及內房股應勢而上，港股一度

幾乎接近倒升。未幾，港股再度乏力，再度回跌近２００點。其後全國人大議表決通過有關「港

區國安法」的決定草案，港股未有太大變動。最終港股收報２３１３２點，跌１６８點或跌

０﹒７２％，主板成交１３２６﹒９９億元堵加近兩成。國企指數報９５５１點，跌１５點或跌

０﹒１７％。

Ａ股漲跌互現，上證綜合指數報２８４６點，升９點或升０﹒３３％。深證成分指數報

１０６５３點，跌２９點或跌０﹒２７％。兩市總成交５７８２﹒９２億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌２﹒８１％，報４０８﹒２元；友邦保險

（０１２９９）升０﹒３１％，報６４﹒７元；匯豐控股（００００５）跌０﹒９４％，報３７

元；中國移動（００９４１）跌０﹒４６％，報５４﹒１元；香港交易所（００３８８）跌

１﹒１７％，報２６９﹒６元。



＊彭博指內資正「掃貨」內銀股，農行逆市漲３％＊



據《彭博》報道，中美關係日趨緊張，內地資金正以「無與倫比」的速度湧入港股，為市場

提供支撐。當中內地買家的目標包括內銀股等等。相關股份全日表現標青，農行（０１２８８）

升２﹒６１％，報３﹒１５元；建行（００９３９）漲１﹒４８％，報６﹒１８元；工行

（０１３９８）升０﹒８％，報５﹒０３元；交行（０３３２８）升０﹒６４％，報４﹒７１元

；中行（０３９８８）無升跌，報２﹒８５元。

中國乘聯會表示，內地乘用車市場零售按月明顯回暖，５月前三周主力廠家零售量總體達到

日均３﹒７萬台，按年增速下降５％，表現相對平穩。５月前三周較４月同期的零售量總體增長

６％，增長較強。汽車股普遍見支持，華晨（０１１１４）升１﹒７８％，報６﹒８８元；廣汽

（０２２３８）升１﹒５３％，報６﹒６２元；東風集團（００４８９）升１﹒２３％，報

４﹒９２元；吉利汽車（００１７５）跌１﹒１％，報１１﹒７２元；比亞迪股份

（０１２１１）升０﹒４６％，報４４﹒１５元。

溫哥華英屬哥倫比亞最高法庭判定，中國電訊商華為副董事長孟晚舟引渡案，符合「雙重犯

罪」的引渡標準。華為概念股走低，瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒７８％，報３９﹒４５元；

中興通訊（００７６３）跌５﹒２７％，報１９﹒４２元；京信通信（０２３４２）跌

１﹒９４％，報３﹒０４元；舜宇光學（０２３８２）跌１﹒９９％，報１０３﹒２元；中國鐵

塔（００７８８）跌１﹒２９％，報１﹒５３元。



＊「港區國安法」通過中美關係惡化，創科跌２％＊



全國人大今通過表決「港區國安法」決定草案，美總統特朗普稱本周內宣布強力措施回應中

國，中美關係惡化，出口股個別發展。申洲國際（０２３１３）升３﹒３１％，報９２﹒０５元

為表現最佳藍籌及國指股；創科實業（００６６９）跌１﹒７４％，報６７﹒８元；萬洲國際

（００２８８）升０﹒１６％，報６﹒４１元；敏華控股（０１９９９）跌１﹒２６％，報

６﹒２５元；耐世特（０１３１６）跌４﹒３７％，報４﹒１６元。

大市氣氛差，醫藥及生物科技股見調整，石藥（０１０９３）遭大行唱淡，全日跌

１０﹒２７％，報１５﹒２元為表現最差藍籌及國指股；中生製藥（０１１７７）跌４﹒８６％

，報１１﹒３６元；康希諾生物（０６１８５）跌６﹒２１％，報１６３﹒２元；金斯瑞

（０１５４８）跌４﹒６５％，報１５﹒９８元；藥明康德（０２３５９）跌４﹒１４％，報

７８﹒７５元。

「港區國安法」通過決定草案，市場憂慮美或美或撤港立關稅區待遇，本地地產見沽壓。恆

基地產（０００１２）跌０﹒７１％，報２８﹒１５元；新鴻基地產（０００１６）跌

１﹒１９％，報９１﹒７元；新世界發展（０００１７）跌１﹒６１％，報７﹒９５元；信和置

業（０００８３）跌１﹒３３％，報８﹒９元；長實（０１１１３）跌１﹒７７％，報

４１﹒７５元。（ｋｓ）

