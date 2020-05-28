【國安立法】台灣譴責人大強推港區國安法，背棄５０年不變承諾

《經濟通通訊社２８日專訊》台灣陸委會在其網站發表聲明稱，中共全國人大通過《建立健
全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，這一作法罔顧民意，嚴重傷害
香港民主自由及法制，予以強烈譴責。
陸委會強調，中共對香港事務處理態度，不僅攸關港人福祉，更牽涉兩岸心理距離，以及亞
太地區的繁榮穩定。其在香港強推國安法，設立國安機構，背棄對香港「高度自治」、「５０年
不變」的承諾，此舉更印證了「一國兩制」的虛偽本質。（ｊｔ）（ｚｚ）
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