【貿易再戰】據報美擬驅逐三千名與解放軍相關大學有關的中國學生

《經濟通通訊社２８日專訊》中美關係緊張，美國正考慮一系列懲罰中國的制裁措施，據《

紐約時報》引述了解討論內容的未具名美國官員的說話報道，美國政府計劃取消數千名與中國解

放軍相關大學有直接關係的中國研究生，和研究人員的簽證。

據估計，取消簽證一舉可能影響至少３０００名中國學生。目前為止，美國國務院和國家安

全委員會均拒絕回應此事。（ｊｔ）

