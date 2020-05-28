【兩會焦點】李克強：今年要如期簽署ＲＣＥＰ，積極推進ＦＴＡ

《經濟通通訊社２８日專訊》國務院總理李克強表示，在去年東亞領導人系列會議上，十五

國領導人共同作出承諾，今年要如期簽署今年要如期簽署區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ

），其相信這個承諾不會落空，中方也在積極推進中日韓ＦＴＡ的建設。對於參加ＣＰＴＰＰ中

方持開放態度。（ｗｌ）

