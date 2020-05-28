【國安立法】李克強：要使「一國兩制」行穩致遠，香港繁榮穩定

《經濟通通訊社２８日專訊》國務院總理李克強於全國兩會閉幕會後的中外記者會上表示，

全國人大剛通過有關維護國家安全的決定，表明要使「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮

穩定。

李克強表示，「一國兩制」是國家的基本國策，中央政府始終強調要全面準確貫徹「一國兩

制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，支持特區政府和行政長官依

法施政，這是一貫的。（ｃｔ）

