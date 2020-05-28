【兩會焦點】李克強：中國在開放過程中會維護產業鏈、供應鏈穩定

《經濟通通訊社２８日專訊》國務院總理李克強表示，中國堅定不移推動對外開放，會繼續
擴大同世界的合作，會自主出台擴大開放的措施。在擴大開放當中，還會去維護國際產業鏈、供
應鏈的穩定。
李克強指出，中國是一個龐大的市場，希望中國還是大家能夠看好的投資的沃土，我們也願
意成為更多進口國外商品的、面向世界的大市場。疫情之後會更開放，衰退之後有新繁榮。
（ｗｌ）
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