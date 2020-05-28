《日入而息》人大通過港區國安法，美國或取消港獨立關稅區地位

《今天重點》﹡人大通過港區國安法，２８７８票贊成１票反對６棄權；李克強稱要使「一

國兩制」行穩致遠，香港繁榮穩定；外交部駐港公署堅決反對蓬佩奧誣蔑國

安法損香港自治；台灣譴責人大強推港區國安法，背棄５０年不變承諾

﹡林鄭指歡迎全國人大通過立法決定，政府會全力配合；中總稱支持制訂港區

國安法，助確保一國兩制行穩致遠；地建會指國安法助港長遠發展，確保一

國兩制行穩致遠

﹡李克強稱疫情造成嚴重衝擊，無ＧＤＰ目標是實事求是；財策要把握力度和

時機，特殊時期要放水養魚；規模性政策資金主要用於穩就業、保民生；中

國主張對新冠病毒溯源，願開展國際合作；規模性政策不依賴基建，七成資

金撐居民收入；要使「一國兩制」行穩致遠，香港繁榮穩定；對台大政方針

一貫，願對話協商促和平統一；中方從來摒棄冷戰思維，中美須管控分歧矛

盾；中國在開放過程中會維護產業鏈、供應鏈穩定；今年要如期簽署

ＲＣＥＰ，積極推進ＦＴＡ

﹡蓬佩奧指香港不再擁高度自治權，不應享美國特別待遇；蓬佩奧稱不再保證

港獲美特殊待遇；傳美國考慮取消香港輸美商品的特惠關稅稅率；劉銳紹料

美國三方面實施制裁，撤港關稅地位不利中國；分析指美或撤港關稅地位打

擊信心，取消聯匯可能性低

﹡政府成立專責小組檢討港台管治及管理，年底提交報告



《即日市況》﹡憂美國取消本港特別待遇，港股收２３１３２挫１６８點醫藥股領跌



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒３３％，人大閉幕前夕全日好淡角力



《美元匯價》﹡中美關係趨緊，或重現避險撐美匯；歐元最新報１﹒１００１╱０５，日圓

最新報１０７﹒７６╱７９



《公司資訊》﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）業務下月重啟，料首季無溢利；ＤＹＮＡＭ

ＪＡＰＡＮ料首財季將錄虧損，減派息伺機擴展

﹡中國有贊（０８０８３）百度聯屬人士２９９９萬美元行使Ｑｉｍａ認股權

﹡友邦香港表示首兩月手機平台投保率按年增４倍

﹡平保（０２３１８）夥創業慧康在醫保及醫療等方面合作

﹡泛海酒店（００２９２）購買恆大票據，涉４７７４萬元

﹡海天地悅旅（０１８３２）因新冠肺炎及資產優化，關島酒店今明兩年收益

料大減

﹡聯控（０３３９６）擬發不逾３０億元３年期定息人幣債，用於還債

﹡萬科香港長沙灣新盤加推４７伙，折實６５９﹒６萬起

﹡張光德辭任中國神華（０１０８８）副總經理職務

﹡正商實業（００１８５）斥逾３﹒６億元人民幣投得河南省二幅住宅地

﹡３香港為港燈更換智能電表計劃提供數據連接支援

﹡港燈（０２６３８）向基層家庭派飲食券，逾２００家中小企食肆可受惠

﹡激成投資（００１８４）料中期應佔溢利將按年大減，甚至錄得虧損

﹡敏實集團（００４２５）黃瓊慧辭任主席，魏清蓮接任

﹡長和（００００１）歡迎歐盟普通法院裁定３英國╱Ｏ２合併上訴得直



《國企紅籌》﹡石藥集團（０１０９３）非酒精性脂肪性肝炎治療激動劑獲准臨床試驗

﹡深圳控股（００６０４）４月合同銷售額升１０１％至１１﹒４億元人民幣



《中國要聞》﹡全國人大閉幕，港區國安法草案獲得高票通過

﹡汪洋稱要善於運用互聯網、大數據等現代履職手段

﹡國資委調研中國國新表示扎實推進國資運營公司經營發展

﹡法巴銀行中國涉兩宗違法案遭罰２７０萬元

﹡銀保監表示完善知識產權質押融資對民營小微企支持作用；首季企業信用貸

款增量超去年全年水平；首季保險業風險保障金額同比增近４３％

﹡人行２４００億逆回購利率持平，三日累放水三千七億

﹡深圳支持智能網聯汽車發展，項目最高資助達２億元人民幣

﹡美國連鎖漢堡店Ｓｈａｋｅ Ｓｈａｃｋ上海再開分店

﹡特斯拉上海超級工廠二期工程即將全面封頂

﹡首四月全國社會物流總額降幅收窄，快遞相關收入回升

﹡乘聯會表示５月乘用車市場銷售按月明顯回暖

﹡海航集團遭巴拿馬公司入稟申請清盤，高院８月聆訊

﹡發改委連續第五次叫停成品油價格調整，６月有望重啟

﹡永安期貨接受ＩＰＯ輔導，輔導機構為中信建投、財通



﹡美國眾議院通過議案就維吾爾族人權問題向中國施壓

﹡被列美出口管制清單，公安部物證鑒定中心：堅決反對

﹡天貓６１８慶典將推３Ｄ購物技術，應用於宜家等１００個商業體

﹡中國海外官媒ＣＧＴＮ被英國裁定報道違例，或被吊銷廣播牌照

﹡李克強稱疫情造成嚴重衝擊，無ＧＤＰ目標是實事求是；財策要把握力度和

時機，特殊時期要放水養魚；規模性政策資金主要用於穩就業、保民生；中

國主張對新冠病毒溯源，願開展國際合作；規模性政策不依賴基建，七成資

金撐居民收入；要使「一國兩制」行穩致遠，香港繁榮穩定；對台大政方針

一貫，願對話協商促和平統一；中方從來摒棄冷戰思維，中美須管控分歧矛

盾；中國在開放過程中會維護產業鏈、供應鏈穩定；今年要如期簽署

ＲＣＥＰ，積極推進ＦＴＡ

﹡多家傳媒Ａ股公司參與「全國一網」，行業整合提速

﹡同花順表示四大股東擬合計減持最多７﹒２９％股份

﹡據報美擬驅逐３０００名與解放軍相關大學有關的中國學生



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％失一萬一關，周內公布港人救援方案



《其他消息》﹡政府成立專責小組檢討港台管治及管理，年底提交報告

﹡逾百人中環置地廣場「和你Ｌｕｎｃｈ」，其後散去

﹡社署６月起透過綜援計劃提供為期半年失業支援

﹡李卓人稱警方拒絕回應能否集會，將繼續在６月４日到維園默哀

﹡立法會續會朱凱迪被逐，梁君彥警告議員滋擾要退席

﹡許智峯主席台前擲腐爛植物抗議，立法會報警處理；許智峯擲「臭彈」陳凱

欣不適送院，警方調查是否涉刑事

﹡梁君彥限議員１小時討論議案，民主派表示不滿

﹡證監會禁止國信證券香港前基金經理郭周武重投業界九個月

﹡小一派位下周三、四公布，獲派首三志願整體滿意率８５﹒４％

﹡中原表示鴨脷洲住宅地造價高預期，落成後每呎２﹒８萬

﹡深股通額度全日用９﹒８億元；滬股通額度全日用３２﹒１億元，陸股通淨

流入逾２８億

﹡顧委會陳建強稱歡迎政府成立港台專責小組

﹡基金公會表示不希望香港錯失新經濟企業上市機會，暫無明顯資金流走；基

金公會就企業版同股不同權提建議，企業需達到一定要求

﹡眾安推新開戶優惠，收取政府１萬津貼最多獲１０００回贈

﹡展光旺角豉油街住宅地次標價僅低４﹒１％



《國安立法》﹡人大通過港區國安法，２８７８票贊成１票反對６棄權

﹡據報港區國安法或提及港獨，涵蓋禁止危害國安活動

﹡中國駐聯合國代表拒絕開會討論香港國安法，稱屬內政

﹡吳秋北稱即使國安法加入活動字眼不等同擴闊規管

﹡周浩鼎稱美國無權亦不應干預香港事務及中國內政

﹡林鄭今早到街站簽名支持港區國安法，與市民握手合照；林鄭歡迎全國人大

通過立法決定，政府會全力配合

﹡拜登競選顧問表示若拜登當選，將就香港問題制裁中國

﹡美國呼籲聯合國安理會召開有關香港國安法會議

﹡美國務院稱北京危及香港穩定繁榮，２０４７承諾空洞

﹡張建宗稱９９﹒９９％港人不會受港區國安法影響

﹡梁振英稱蓬佩奧堆砌託詞，美國「忽然關心」香港

﹡梁愛詩稱立法難免惹起國際反應，但必須兩害取其輕；港人不用擔心因言入

罪，相信基本法保障足夠

﹡陳文敏稱港區國安法框架闊，港人憂慮可以理解

﹡陸委會表示香港人道救援行動方案設４原則，一周內公布

﹡港府回應美國商會表示守法市民及海外投資者無需擔心

﹡貿發局表示若美國制裁香港，對美國貿易不會有明顯好處

﹡黃之鋒料美方可能暫停香港獨立關稅區安排

﹡葉劉淑儀稱不相信美國會制裁香港官員及議員

﹡劉銳紹料美國三方面實施制裁，撤港關稅地位不利中國

﹡蓬佩奧與英外相通電話，同意中國須履行聯合聲明承諾

﹡鄭若驊稱社會大局穩定，一國兩制才可行穩致遠

﹡鍾國斌稱商界憂慮美國制裁行動，對經濟帶來重大打擊

﹡梁君彥稱港人和國際投資者的自由不受影響

﹡新華社發布人大關於「港區國安法」決定全文

﹡建制派議員堅定支持港區國安法，以堵塞國安缺口

﹡分析指美或撤港關稅地位打擊信心，取消聯匯可能性低

﹡栗戰書稱人大常委會將依法制定相關法律

﹡地建會表示國安法助港長遠發展，確保一國兩制行穩致遠

﹡外交部駐港公署堅決反對蓬佩奧誣蔑國安法損香港自治

﹡美聯表示美國取消本港特殊待遇暫未對樓市有明顯影響

﹡中總表示支持制訂港區國安法，助確保一國兩制行穩致遠

﹡台灣譴責人大強推港區國安法，背棄５０年不變承諾



《新冠肺炎》﹡衛生署表示本港今日無新增確診，正調查一宗海外個案

﹡黑龍江牡丹江市封城，此前錄多宗無症狀感染個案

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