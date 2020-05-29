《日出而作》美股回吐，油價走高金微升，在岸人民幣創近九個月低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５４００﹒６４ 跌１４７﹒６３點╱０﹒５８％

標普５００ ３０２９﹒７３ 跌 ６﹒４０點╱０﹒２１％

納斯達克 ９３６８﹒９９ 跌 ４３﹒３７點╱０﹒４６％

倫敦富時１００ ６２１８﹒７９ 升 ７４﹒５４點╱１﹒２１％

法蘭克福ＤＡＸ １１７８１﹒１３ 升１２３﹒４４點╱１﹒０６％

巴黎ＣＡＣ４０ ４７７１﹒３９ 升 ８２﹒６５點╱１﹒７６％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒６６，歐元兌美元１﹒１０７５



《最新資訊》﹡移卡公開超購逾６４０倍，一手中籤率１０％

﹡信銀１年定存享２﹒３厘息，冠全城

﹡特朗普將簽署行政命令，或對限制用戶內容進行懲罰

﹡美國上月二手樓臨時買賣合約指數挫近２２％，遜預期

﹡美國上月耐用品訂單跌１７％，勝預期

﹡美國上周首次申領失業救濟金人數達２１２萬，遜預期

﹡美國首季國內生產總值終值收縮５％，微遜預期

﹡國安法公布１周，移民沽貨個案增

﹡中美關係壓港股，正榮（０６１５８）銷售漸回暖

﹡受社交媒體行政令及中美關係拖累，道指跌１４７點

﹡風險偏好有所改善，美元創近兩個月低，歐元三連漲

﹡本周將發７千億專項債破紀錄，料下月人行再推組合拳

﹡科聯系統（０００４６）料中期純利大跌

﹡萬達酒店（００１６９）料中期由盈轉顯著虧損

﹡道和環球（００９１５）首季營業額減３５％

﹡傳油組延長減產協議至年底，惟未獲俄羅斯同意

﹡學生涉參與國慶日黃大仙暴動，辯方質疑「拉錯人」

﹡公安部指出全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序

﹡林鄭公開信登多份報章頭版，籲市民理解支持人大決定

﹡英美澳加發聯合聲明，指責國安立法違背中英聯合聲明

﹡英國外相港國安成法下將擴大持ＢＮＯ港人簽證權利

﹡庫德洛表示美國或需要給予香港與中國同等待遇

﹡特朗普將於本港時間今晚就香港問題召開新聞發布會

﹡傳美國計劃取消數千名中國留美研究生簽證

﹡全國昨日「零確診」，新增無症狀感染者５人

﹡控煙酒辦煙民染疫變重症機會，較非吸煙者高逾倍

﹡Ｐｅｒｓｔａ（０３３９５）控股股東溢價逾１倍沽１﹒５９％股權

﹡人瑞人才科技（０６９１９）擬組兩合營拓業務流程外包股務

﹡中生製藥首季純利８﹒６億人幣升０﹒６％，季息維持２港仙

﹡中國汽車新零售（００５２６）近１４億元售業務，料收益３２００萬元

﹡中策集團（００２３５）３００３萬元售債券，料虧損８７萬元

﹡吉利折讓近８％配股淨籌６４﹒５億，為未來不確定性挑戰增強財務

﹡阿里影業（０１０６０）全年虧損擴至逾１１億元人幣，不派息

﹡威勝控股（０３３９３）附屬威勝電氣獲２億元人幣入股２５％

﹡威雅利電子（００８５４）全年虧損擴至７２５５萬元，不派息

﹡高富集團（００２６３）訂備忘錄，擬購絲路建設資產管理

﹡勒泰集團（００１１２）被判還款逾１５億元

﹡創陞控股（０２６８０）全年純利跌８７％，不派息

﹡復星醫藥（０２１９６）醫腫瘤新藥獲准美國臨床試驗

﹡葉氏化工（００４０８）擬分拆油墨業務深交所上市



《國企紅籌》﹡中外運（００５９８）獲招商局集團１５７７萬元增持



《神州民企》﹡水發興業能源（００７５０）擬購蒸汽供應商逾４７％權益

﹡國美零售（００４９３）發１億美元換股債予京東



《中國要聞》﹡復旦張江科創板定價，將分初步詢價和累計投標詢價

