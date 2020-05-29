【國安立法】麥格理料香港特殊地位短期可保，但間歇性恐慌難免

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務卿蓬佩奧向國會提交報告指，香港不再在中國下享有

高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。麥格理發表研究報告認為，有關決定加劇了緊

張局勢，估計短期內美國不會撤銷香港特殊地位，大部分制裁只會針對特定個人或企業，以及對

貿易和技術轉移實施限制，港元及銀行體系將受雄厚的外匯儲備和息差保護，預料短期反應不會

太極端，但除非根本性爭端獲得解決，否則在過渡間，本港難免出現間歇性恐慌。

報告指出，隨著香港環境改變，一些不能適應新轉變的人會選擇離開香港，而本港的人口和

企業組合將會洗牌，未來香港需要尋找新途，服務中國經濟，例如成為內地商業糾紛仲裁中心及

漢字文化圈的人民幣融資人。

麥格理表示，英美兩國都不想擊起千層浪或傷害港人，香港畢竟是全球第三大資本市場，擁

有３﹒２萬億美元的銀行資產，不過隨著中港融合，以及香港社會反映兩地無法合併，將香港視

作一個單獨的司法管轄區的想法，已經站不住腳。對於中國來說，香港的重要性遠遠超出其對經

濟的貢獻。中國期望保持對港元的控制，並繼續從國際公認的自由市場及外國直接投資和技術轉

讓中受惠。然而，中國的政治遠比經濟重要，因此造成僵局。（ｓｋ）（ｚｚ）



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