《盤後部署》留意特朗普舉動，港股最差情況先下試２１６５９點

《經濟通通訊社２９日專訊》昨日全國人大會議以大比數通過《港區維護國家安全法》草案

，隔晚美國總統特朗普表示將公布對華新政策內容，市場憂中美關係進一步惡化，美股先高後走

低，加上今早人民幣中間價創１２年低，港股低開３５１點報２２７８１點，地產及銀行股跑輸

；隨後人民幣迅速回升，港股跌幅逐步收窄至４２點報２３０８９點為全日最高位。然而，市場

仍憂慮美國出狠招，恆指最終收報２２９６１點，跌１７１點或０﹒７４％，主板成交

１７８９﹒３７億元少３４﹒８％。國指報９５６１點，升９點或０﹒１％。

Ａ股兩市走高，上證綜指收報２８５２點，升６點或０﹒２２％；深證成指報１０７４６點

，升９２點或０﹒８７％，總成交略多１％，錄５７２２﹒９８億元人幣。



＊特朗普稱落實第一階段貿易協議＊



「港版國安法」議題愈演愈烈，並提升至國際層面。美國總統特朗普預告，他將在當地時間

周五舉行記者會，談及有關中國的問題，並作出決定。共和黨籍的參議院財政委員會主席格拉斯

利對外媒透露，上周曾與特朗普私下對話，已向他表明美國對中國在疫情上缺乏透明度的擔憂，

不應影響雙方的貿易協議，特朗普回應會繼續落實第一階段貿易協議。

報道指，紐約聯邦儲備銀行副總裁Ｍａｒｙ Ａｍｉｔｉ，及哥倫比亞大學Ｓａｎｇ

Ｈｏｏｎ Ｋｏｎｇ和Ｄａｖｉｄ Ｗｅｉｎｓｔｅｉｎ等３位經濟學家發表報告，內容提到美

國企業幾乎承擔了美國進口關稅上調的所有成本，而中國的關稅也導致向中國出口的美國公司的

盈利能力下降。此外，貿易戰也可能導致中國經濟放緩，降低美國公司在中國的投資回報率，預

期盈利能力下降將會損害投資增長。截至去年底，中美貿易戰令美國上市公司的市值縮水１﹒７

萬億美元，關稅上調削弱投資增長０﹒３個百分點，預期到今年底會再削弱１﹒６個百分點。



＊意識形態之爭，中美或互出「怪招」＊



任何經濟制裁或限制均會做成無謂損失（Ｄｅａｄｗｅｉｇｈｔ ｌｏｓｓ），因此研究報

告得出中美貿易戰令美國上市公司市值縮水的結果並不令人意外。話說回來，以往美方對中國所

作的行動，無論是加徵關稅、限制華為也好，牌面上是經濟問題及國家安全。不過，是次特朗普

即將舉行的記者會，除了疫症和經濟因素外，明顯涉及意識形態的衝突，恰好為中國外交部長王

毅早前回應記者，指美國政治勢力在疫情中「綁架中美關係」，試圖將雙方推向「新冷戰」的說

法，添上另一重意義。

投資者宜留意，這種本質上的分野可能令中美雙方所出的招數不限於貿易或金融上的往來，

正如最新傳出的消息，美國或取消與解放軍有關連的內地大專院校留美學生與旅美學者簽證，天

曉得會否令國內教育股受惠？大膽推測這類「怪招」在未來一段時日或愈來愈多，對市場的影響

更難「捉路」。

港股大市短線而言，仍要視乎特朗普記者會的內容，若然真的只是取消上述留學生簽證，無

向香港特殊地位或貿協動手，恆指料維持２３０００水平爭持待局勢進一步變化；若然措施較為

嚴厲，恆指則有機會一下子跌穿２２０００關，並先試３月２３日低位２１６５９點。（ｎｓ）

