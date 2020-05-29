【國安立法】庫德洛：美國或需要給予香港與中國同等待遇

《經濟通通訊社２９日專訊》白宮國家經濟委員會主任庫德洛周四（２８日）表示，現在美
國可能需要在貿易和其他金融事務上，給予香港與中國同等的待遇，因為中國已通過實施香港國
家安全法，而美國已警告決定會破壞香港自治。
庫德洛補充這將對關稅產生影響，亦會影響金融透明度、股票上市、其他相關事宜，並強調
美國不能讓香港國家安全法不了了之，並將為此承擔責任。（ａｌ）（ｚｚ）
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