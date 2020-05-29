【國安立法】特朗普將於本港時間今晚就香港問題召開新聞發布會

《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普周四（２８日）表示，將於本港時間今晚就中

國通過在香港實施國家安全法召開新聞發布會。市場預計可能採取一系列懲罰措施，包括徵收關

稅、限制簽證以及其他經濟制裁。

美國國務卿蓬佩奧早前已各國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位，或對

香港作為金融中心造成打擊。（ａｌ）

