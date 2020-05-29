【全球放水】聯儲局資產負債表規模增至逾７萬億美元，企業債猛增

《經濟通通訊社２９日專訊》聯儲局周四（２８日）公布最新數據顯示，聯儲資產負債表總

規模由上周７﹒０９萬億升至７﹒１５萬億美元。聯儲局所持的企業債交易所交易基金

（ＥＴＦ）按年猛增３３０﹒５２億至３４８﹒５３億美元。

聯儲局上周開始通過其二級市場企業信貸工具購買企業債ＥＴＦ，提振信貸市場。（ａｌ）

