【朝鮮局勢】美國控朝鮮外貿銀行逃避制裁，起訴多名朝鮮及中國人

《經濟通通訊社２９日專訊》美國司法部指控朝鮮國有銀行逃避美國制裁，故對２８名朝鮮
及５名中國公民提出控告，涉及洗錢及詐欺銀行，打擊朝鮮違反制裁。
美國周四（２８日）公布起訴書，指控朝鮮外貿銀行（ＦＴＢ）與員工勾結，導致其他銀行
處理通過逾２５０間空殼公司，進行最少２５億美元非法交易。（ａｌ）
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