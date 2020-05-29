【國安立法】澳洲總理莫里森：未考慮就香港問題制裁中國官員

《經濟通通訊社２９日專訊》澳洲總理莫里森今日在首都堪培拉表示，目前中國在香港實施
國安法不是擺在澳洲政府面前的問題，故未考慮因而制裁中國官員。
澳洲早前因為呼籲對新冠肺炎起源進行獨立調查，與中國發生外交爭端，日前澳洲更與美國
、英國、加拿大發表聯合聲明重申，對中國決定在香港實施國家安全法深表關切。（ａｌ）（ｚ
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