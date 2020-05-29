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29/05/2020 17:13

【月結－局勢不安】「五窮月」港股瀉１６８２點，六月盼有轉機

　　《經濟通通訊社記者李皆穎、余嘉欣及吳藹林２９日報道》港股「五窮月」走勢疲弱，雖然
多隻生物科技股上市帶旺新股熱潮，可惜疫情緩和後面對「港版國安法」令中美關係緊張，而美
國認為香港不再高度自治，中美關係緊張令投資者信心大減，港股整月跌幅達１６８２點。
　　５月首個星期，港股受累於「貿易戰２﹒０」，美國以中國隱瞞疫情為由，聲稱不排除增加
關稅報復，市場憂慮中美貿易戰即將升級，加上中國財新ＰＭＩ數據差過預期，港股全周挫
４１３點。次周疫情後遺症仍困擾港股，多隻中資股份遭沽售，另一方面，騰訊（００７００）
公布業績後，隨即湧現獲利盤並拖累大市表現，整個星期再跌４３２點。第三周全國「兩會」舉
行，人大突然公布推出「港版國安法」，西方國家多番異議，中美關係緊張，投資者情緒恐慌，
憂觸發資金逃離潮，恆指曾於２２日瀉約１３５０點，整周仍挫８６７點。
　　本周港股續受政局消息影響，美國國務卿蓬佩奧宣布，香港不再擁有自治地位，市場預料下
一步美國將審視「香港關係法」，港股反彈無力，全星期僅微升３１點。
　　總結港股５月港股再試低位，全月累跌１６８２點或６﹒８３％，高低波幅達２２４７點，
最高見２４７６６點，最低報２２５１９點，收報２２９６１。國指整個５月份在９３０６至
１００７６之間波動，最終收報９５６１點，全月跌４７９點或４﹒７８％。

＊張智威：上周末新樓盤仍然大賣，市況未必太差＊

　　據內地消息指，「港版國安法」最快在８月在香港執行，信誠證券聯席董事張智威對《經濟
通通訊社》表示，上周五（２２日）港股大瀉近１３５０點，已經反映市場消化相關消息，再加
上「港版國安法」消息公布後的周末及兩日（２３日至２４日），一手樓盤仍然錄得約３３０宗
成交，屬新型肺炎疫情在港爆發以來、近四個月交投最旺的周末，意味市況「唔係咁差」。
　　他預期，隨著６月環球經濟開始重啟，各國持續量化寛鬆、利率處於超低水平，而香港放寬
限聚令，機場６月亦可適度恢復轉機服務，經濟復甦步伐有望加快，有利恆指上望２４０００點

　　他續稱，「港版國安法」未必導致香港信貸評級被調低，斷定外資撤離亦言之尚早。他提醒
投資者要留意中美博奕議題令港股存在更多變數，中概股受美國除牌威脅來港上市屬利好消息，
同時中國或在執行首階段貿易協議上出現阻礙，若然美國終止香港的特殊待遇，出口及５Ｇ相關
板塊將受累，因此恆指２４０００點縱使達標亦將是膠著狀態，而支持位於２２５１９點。

＊葉國邦：兩會後盼新政策，樂觀看２５１００點＊

　　大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》表示，目前港股短期走勢較難捉摸，但
相信國安法對大市的影響以情緒主導居多，短線的投資氣氛及信心會受影響，但暫時在實際層面
上未見與本地法律及政制有直接關係，而且近年內地資金透過港股通流入，部分投資者對港版國
安法有不同解讀。
　　他認為，港股後市仍要視乎內地經濟復甦情況及中美關係的後續發展，而其中一個重要的指
標為疫情的受控程度。除了中美關係外，他認為拖累恆指走勢的因素還包括企業業績，因為較多
公司未有就疫情下的營運情況作出具體的指引，料在首季及次季數據相繼出爐後，會觸發市場重
新評估企業的盈利能力。不過，兩會後行情或能為港股帶來支持。他表示，以往兩會閉幕後將有
具體政策陸續出台，加上今年是「十三五計劃」的收官之年，市場期待下一個五年計劃的政策方
針，兩會因素在下月有發酵空間。　　
　　大市走勢方面，他相信，６月港股會持續回落，但在３月低位２１１３９點有支持；不過，
一旦內地失業情況惡化、全球企業違約情況突然加劇，以及疫情負面因素持續發酵，港股不排除
繼續尋底。另一方面，在內地「十四五規劃」的憧憬下，加上權重股如騰訊能夠保持升勢，港股
最樂觀可以上望２５１００點。

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