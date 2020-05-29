【月結－局勢不安】「五窮月」港股瀉１６８２點，六月盼有轉機

《經濟通通訊社記者李皆穎、余嘉欣及吳藹林２９日報道》港股「五窮月」走勢疲弱，雖然

多隻生物科技股上市帶旺新股熱潮，可惜疫情緩和後面對「港版國安法」令中美關係緊張，而美

國認為香港不再高度自治，中美關係緊張令投資者信心大減，港股整月跌幅達１６８２點。

５月首個星期，港股受累於「貿易戰２﹒０」，美國以中國隱瞞疫情為由，聲稱不排除增加

關稅報復，市場憂慮中美貿易戰即將升級，加上中國財新ＰＭＩ數據差過預期，港股全周挫

４１３點。次周疫情後遺症仍困擾港股，多隻中資股份遭沽售，另一方面，騰訊（００７００）

公布業績後，隨即湧現獲利盤並拖累大市表現，整個星期再跌４３２點。第三周全國「兩會」舉

行，人大突然公布推出「港版國安法」，西方國家多番異議，中美關係緊張，投資者情緒恐慌，

憂觸發資金逃離潮，恆指曾於２２日瀉約１３５０點，整周仍挫８６７點。

本周港股續受政局消息影響，美國國務卿蓬佩奧宣布，香港不再擁有自治地位，市場預料下

一步美國將審視「香港關係法」，港股反彈無力，全星期僅微升３１點。

總結港股５月港股再試低位，全月累跌１６８２點或６﹒８３％，高低波幅達２２４７點，

最高見２４７６６點，最低報２２５１９點，收報２２９６１。國指整個５月份在９３０６至

１００７６之間波動，最終收報９５６１點，全月跌４７９點或４﹒７８％。



＊張智威：上周末新樓盤仍然大賣，市況未必太差＊



據內地消息指，「港版國安法」最快在８月在香港執行，信誠證券聯席董事張智威對《經濟

通通訊社》表示，上周五（２２日）港股大瀉近１３５０點，已經反映市場消化相關消息，再加

上「港版國安法」消息公布後的周末及兩日（２３日至２４日），一手樓盤仍然錄得約３３０宗

成交，屬新型肺炎疫情在港爆發以來、近四個月交投最旺的周末，意味市況「唔係咁差」。

他預期，隨著６月環球經濟開始重啟，各國持續量化寛鬆、利率處於超低水平，而香港放寬

限聚令，機場６月亦可適度恢復轉機服務，經濟復甦步伐有望加快，有利恆指上望２４０００點

。

他續稱，「港版國安法」未必導致香港信貸評級被調低，斷定外資撤離亦言之尚早。他提醒

投資者要留意中美博奕議題令港股存在更多變數，中概股受美國除牌威脅來港上市屬利好消息，

同時中國或在執行首階段貿易協議上出現阻礙，若然美國終止香港的特殊待遇，出口及５Ｇ相關

板塊將受累，因此恆指２４０００點縱使達標亦將是膠著狀態，而支持位於２２５１９點。



＊葉國邦：兩會後盼新政策，樂觀看２５１００點＊



大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》表示，目前港股短期走勢較難捉摸，但

相信國安法對大市的影響以情緒主導居多，短線的投資氣氛及信心會受影響，但暫時在實際層面

上未見與本地法律及政制有直接關係，而且近年內地資金透過港股通流入，部分投資者對港版國

安法有不同解讀。

他認為，港股後市仍要視乎內地經濟復甦情況及中美關係的後續發展，而其中一個重要的指

標為疫情的受控程度。除了中美關係外，他認為拖累恆指走勢的因素還包括企業業績，因為較多

公司未有就疫情下的營運情況作出具體的指引，料在首季及次季數據相繼出爐後，會觸發市場重

新評估企業的盈利能力。不過，兩會後行情或能為港股帶來支持。他表示，以往兩會閉幕後將有

具體政策陸續出台，加上今年是「十三五計劃」的收官之年，市場期待下一個五年計劃的政策方

針，兩會因素在下月有發酵空間。

大市走勢方面，他相信，６月港股會持續回落，但在３月低位２１１３９點有支持；不過，

一旦內地失業情況惡化、全球企業違約情況突然加劇，以及疫情負面因素持續發酵，港股不排除

繼續尋底。另一方面，在內地「十四五規劃」的憧憬下，加上權重股如騰訊能夠保持升勢，港股

最樂觀可以上望２５１００點。

