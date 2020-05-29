【月結－局勢不安】新經濟股仍看好，本地銀行股不宜沾手

《經濟通通訊社記者李皆穎、余嘉欣及吳藹林２９日報道》港股經歷「五窮月」洗禮，踏入

「六絕月」又應否入市？專家們都對新經濟股及科技股看法正面，但對於本地樓市及相關股份則

有不同的看法。



＊張智威：長實４２元可吸納，上望４８﹒９元＊



本地地產相關股份及銀行股在今輪跌市中屬重災區，信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通

訊社》表示，若然投資者夠膽，可趁低吸納地產股，「港版國安法」公布後的周末兩日（２３日

至２４日），仍然錄得約３３０宗新盤成交，屬新型肺炎疫情在港爆發以來、近四個月新盤交投

最旺的周末，現時樓價亦相當平穩，地產股估值不合理低，故有機會追落後，首選會是長實

（０１１１３），其市帳率只有約０﹒４５倍，加上李嘉誠及李澤鉅父子過去兩個月斥資約１７

億元不斷增持，故料有反彈空間，建議４２元吸納，上望４８﹒９元。

大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》指，地產股估值雖然接近歷史低位，有

相當的防守性，但考慮到未來社會運動發展及國際資金走向仍存在巨大的不確定性，現時相關負

面消息未完全反映，相信近月本地地產股會持續在低位徘徊。至於收租股方面，他表示，在減租

需求下，租金收入將下跌，因此市場已預計公司的可分派收入會下跌，但具體反應則要取決於個

別公司派息政策的調整幅度。



＊經濟下行料拖累貸款質素，銀行股「唔好諗」＊



面對全球減息潮流，本地銀行股又會否「有運行」呢？葉國邦指出，整體行業面對眾多不明

朗因素，例如不少銀行股為本地樓按服務的主要提供者，將受樓市的不確定性影響；此外，經濟

下行拖累貸款質素，而且違約風險增加，銀行盈利受壓，因此在目前本地投資前景不明朗的情況

下，他不建議對銀行股貿然撈底。

張智威同樣認為，本地銀行股「唔好諗」，因息差太窄生意難做，部分銀行亦要減派息，形

容似沒落的夕陽工業，若然將來息口重新上調，息差擴闊，才是買入訊號。



＊葉國邦：雲概念大勢所趨，阿里巴巴分段收集＊



對於６月份應留意甚麼股份，葉國邦認為可留意科技相關的板塊，除了因為科網類的中概股

回流之外，亦因為今年人大的政府工作報告中有提及新基建的政策規劃，料會後將有更多細節公

布。他預計，雲業務發展為大勢所趨，從近年地方政府積極扶持公司上雲可見，而且各公司在疫

情下拓展線上業務，再加上內地推行５Ｇ發展的配合，有助釋放市場對雲服務的長遠需求。

在眾多科網股中，他比較看好電商龍頭阿里巴巴（０９９８８）及遊戲業務龍頭騰訊

（００７００），因為過去一個季度對企業而言是今年最嚴峻的一季，但有賴強大的活躍用戶基

礎，以及用戶消費模式轉變，科技股受影響的幅度較少。再加上各國量化寬鬆及減息等貨幣政策

造成資金氾濫，龍頭股易受資金青睞。另有傳京東及網易將於６月來港上市，他認為市場會否踴

躍抽新股將視乎於招股價對美股的折讓，「若折讓５至１０％至少可吸引第一輪資金。」

而在雲服務發展中，他推薦雲業務相對成熟且有增長的金蝶（００２６８），建議待回落至

１２﹒５元再部署買入；而內地雲業務規模最大的阿里巴巴亦是其首選之一，建議在１９０元以

上分段收集。



＊５Ｇ概念仍有炒作空間，中國鐵塔料受惠國策＊



國務院總理李克強今屆全國人大會議上，發表改革開放以來篇幅最短的工作報告，但仍在工

業互聯網、在線服務、內需、基礎設施建設、５Ｇ應用、新能源汽車中有著墨，張智威認為，他

看好內地將有愈來愈多人使用５Ｇ技術，為經營５Ｇ發射塔業務的中國鐵塔（００７８８）帶來

增長動力，可說是穩健的電訊公用股，其股息亦由前年的每股０﹒２２５分人幣升近５﹒５倍至

去年的１﹒４５５分人幣，建議股份在１﹒５元以下可吼，上望１﹒８元。另外，他提到中芯

（００９８１）是「升得急跌得也急」的股份，因為其處於華為事件的風眼，因此波幅較大，但

可預期中央必定會支持其自家製晶片，國策支持下股價料反覆向上，短炒長揸均可，１６元可吸

，上望２０元。

熱炒的「ＡＴＭ股份」，阿里巴巴、美團（０３６９０）、小米（０１８１０）有望最快８

月獲納入恆指，其中張智威認為阿里巴巴可炒落後，建議１９２元可吸，上望２１０元。而今年

新股表現亦相當好，科網新股如網易、京東都值得期待。

