【月結－局勢不安】表列６月份重要政經事項

《經濟通通訊社２９日專訊》表列６月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港 １日 －零售業銷貨額統計 （４月）

－領展業績 （全年）

３日 －Ｍａｒｋｉｔ香港ＰＭＩ （５月）

５日 －外匯儲備 （５月）

１２日 －工業生產指數和工業生產者價格指數 （首季）

１５日 －本地居民總收入及對外初次收入 （首季）

１６日 －旺旺業績 （全年）

－失業及就業不足統計 （３－５月）

１８日 －對外商品貿易貨量及價格統計（４月）

２２日 －就業及職位空缺統計 （３月）

－消費物價指數 （５月）

２５日 －端午節假期

２９日 －對外商品貿易統計 （５月）

３０日 －滬深港通（北向）休市

－五月零售業銷貨額統計 （５月）

－貨幣供應Ｍ１ （５月）



中國大陸 １日 －財新中國製造業ＰＭＩ （５月）

３日 －財新服務業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （５月）

７日 －進出口額、貿易收支 （５月）

１０日－１５日 －Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２貨幣供給 （５月）

－社會融資、人民幣新增貸款

１０日 －生產者物價指數（ＰＰＩ） （５月）

－居民消費價格指數（ＣＰＩ） （５月）

－外國直接投資 （５月）

１５日 －固定資產投資、房地產投資 （５月）

－工業生產 （５月）

－零售銷售 （５月）

－調查失業率 （５月）

２２日 －人行公布１年期、５年期ＬＰＲ

２３日－２６日 －滬深港通休市

２５日－２６日 －端午節假期

２８日 －工業利潤 （５月）

３０日 －官方製造業及非製造業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （６月）



外圍 １日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造業指數 （５月）

－美國ＩＳＭ製造業指數 （５月）

－Ｍａｒｋｉｔ英國製造業ＰＭＩ （５月）

２日 －Ｍａｒｋｉ歐元區製造業指數 （５月）

－澳洲央行議息 （６月）

３日 －Ｍａｒｋｉｔ美國服務業、綜合指數 （５月）

－美國工廠訂單 （４月）

－歐元區ＰＰＩ （４月）

－歐元區失業率 （４月）

－加拿大央行議息 （６月）

４日 －Ｍａｒｋｉｔ歐元區服務業、綜合指數 （５月）

－歐洲央行議息 （６月）

５日 －美國失業率 （５月）

９日 －歐元區國內生產總值（ＧＤＰ）終值 （首季）

－石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）會議

－美國聯儲局一連兩日議息，香港時間１１日凌晨公布

１０日 －美國ＣＰＩ指數 （５月）

１１日 －美國ＰＰＩ指數 （５月）

１５日 －日本央行議息一連兩日議息

１６日 －英國ＩＬＯ失業率 （４月）

１７日 －美國建屋許可、新屋開工 （５月）

－歐元區ＣＰＩ （５月）

－英國ＣＰＩ、ＰＰＩ指數 （５月）

１８日 －英國央行議息

２３日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造、服務業及綜合預測指數 （６月）

－Ｍａｒｋｉｔ歐元區製造、服務業及綜合預測指數（６月）

２４日 －新西蘭央行議息

２６日 －美國個人消費支出物價指數（ＰＣＥ） （５月）

２９日 －歐元區經濟、工業、服務業、消費者信心指數 （６月）

３０日 －歐元區預測ＣＰＩ指數 （６月）

－英國國內生產總值（ＧＤＰ）終值 （首季）

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（ｙｋ）

