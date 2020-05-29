《異動股》吉利（００１７５）配股集資開挫近９％，穿配股價

《經濟通通訊社２９日專訊》吉利汽車（００１７５）開插８﹒７％，報１０﹒７元，創逾

兩個月低。

集團訂立配售協議，擬以每股１０﹒８元配售６億股，現價已穿配股價近１％，佔擴大後股

本約６﹒１１％，所得款項淨額６４﹒４７億元，由於可見的將來充滿不確定性之動態挑戰，配

售可增強集團財務狀況及提供營運資金。

其他車股普遍低開，東風（００４８９）跌１﹒４２％，報４﹒８５元；廣汽（０２２３８

）跌２﹒７２％，報６﹒４４元。

恆生指數開報２２７８１，跌３５１點或跌１﹒５２％，主板成交３４﹒０５億元。國企指

數報９４０８，跌１４３點或跌１﹒５％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車 （００１７５） １０﹒７０元 跌８﹒７０％

東風集團 （００４８９） ４﹒８５元 跌１﹒４２％

華晨中國 （０１１１４） ６﹒８５元 跌０﹒４４％

比亞迪股份（０１２１１） ４３﹒６０元 跌１﹒２５％

北京汽車 （０１９５８） ３﹒０３元 跌１﹒６２％

廣汽集團 （０２２３８） ６﹒４４元 跌２﹒７２％

長城汽車 （０２３３３） ４﹒９０元 跌０﹒６１％

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（ｎｓ）

