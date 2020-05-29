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29/05/2020 09:25

《異動股》吉利（００１７５）配股集資開挫近９％，穿配股價

　　《經濟通通訊社２９日專訊》吉利汽車（００１７５）開插８﹒７％，報１０﹒７元，創逾
兩個月低。
　　集團訂立配售協議，擬以每股１０﹒８元配售６億股，現價已穿配股價近１％，佔擴大後股
本約６﹒１１％，所得款項淨額６４﹒４７億元，由於可見的將來充滿不確定性之動態挑戰，配
售可增強集團財務狀況及提供營運資金。
　　其他車股普遍低開，東風（００４８９）跌１﹒４２％，報４﹒８５元；廣汽（０２２３８
）跌２﹒７２％，報６﹒４４元。
　　恆生指數開報２２７８１，跌３５１點或跌１﹒５２％，主板成交３４﹒０５億元。國企指
數報９４０８，跌１４３點或跌１﹒５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　（００１７５）　　１０﹒７０元　　　跌８﹒７０％
　　東風集團　（００４８９）　　　４﹒８５元　　　跌１﹒４２％
　　華晨中國　（０１１１４）　　　６﹒８５元　　　跌０﹒４４％
　　比亞迪股份（０１２１１）　　４３﹒６０元　　　跌１﹒２５％
　　北京汽車　（０１９５８）　　　３﹒０３元　　　跌１﹒６２％
　　廣汽集團　（０２２３８）　　　６﹒４４元　　　跌２﹒７２％
　　長城汽車　（０２３３３）　　　４﹒９０元　　　跌０﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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