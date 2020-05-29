  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/05/2020 10:02

《異動股》港交所暫升逾１％，傳已批京東及網易上市申請

　　《經濟通通訊社２９日專訊》香港交易所（００３８８）現價升１﹒２６％，報２７３元；
成交約１１０萬股，涉資２﹒９６億元，主動買盤６２％。
　　外電引述知情人士報道，港交所已批准京東及網易的上市申請。港交所及京東的代表皆不予
置評，而網易的代表則未有回應。
　　另外，港交所對企業版同股不同權（ＷＶＲ）的諮詢期即將在月底屆滿。本地傳媒報道，全
球最大資產管理商貝萊德表明不贊成，認為大型企業有相應的財務資源，毋須傾向賦予過大的投
票權。
　　現時，恆生指數報２２９９５，跌１３７點或跌０﹒５９％，主板成交２１４﹒８６億元。
國企指數報９５１４，跌３７點或跌０﹒３９％。
　　上證綜指報２８４３，跌２點或跌０﹒０８％，成交５６３﹒４５億元人民幣。深證成指報
１０６９６，升４２﹒９３點或升０﹒４％，成交８８９﹒３３億元人民幣。

　　表列部份重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所（００３８８）　　２７３﹒００元　　　升１﹒２６％
　　匯豐控股　（００００５）　　　３６﹒３５元　　　跌１﹒７６％
　　中國移動　（００９４１）　　　５４﹒１０元　　　無升跌
　　騰訊控股　（００７００）　　４１０﹒８０元　　　升０﹒６４％
　　建設銀行　（００９３９）　　　　６﹒１２元　　　跌０﹒９７％
　　友邦保險　（０１２９９）　　　６３﹒２５元　　　跌２﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態29/05/2020
【國安立法】英外相：港國安成法下將擴大持BNO港人簽證權利
香港政情29/05/2020
【國安立法】林鄭公開信登多份報章頭版　籲市民理解支持人大決定
生財有道28/05/2020
【國安立法】分析指美或撤港關稅地位打擊信心　取消聯匯可能性低
中國故事28/05/2020
【國安立法】人大通過訂港區國安法決定 2878票贊成1票反對6棄權
香港政情28/05/2020
【國安立法】劉銳紹料美國三方面實施制裁　撤港關稅地位不利中國
數碼轉型攻略28/05/2020
疫後反思　－　學校及企業培訓線上學習　追上已落後的數碼轉型步伐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金