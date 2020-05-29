《異動股》港交所暫升逾１％，傳已批京東及網易上市申請

《經濟通通訊社２９日專訊》香港交易所（００３８８）現價升１﹒２６％，報２７３元；

成交約１１０萬股，涉資２﹒９６億元，主動買盤６２％。

外電引述知情人士報道，港交所已批准京東及網易的上市申請。港交所及京東的代表皆不予

置評，而網易的代表則未有回應。

另外，港交所對企業版同股不同權（ＷＶＲ）的諮詢期即將在月底屆滿。本地傳媒報道，全

球最大資產管理商貝萊德表明不贊成，認為大型企業有相應的財務資源，毋須傾向賦予過大的投

票權。

現時，恆生指數報２２９９５，跌１３７點或跌０﹒５９％，主板成交２１４﹒８６億元。

國企指數報９５１４，跌３７點或跌０﹒３９％。

上證綜指報２８４３，跌２點或跌０﹒０８％，成交５６３﹒４５億元人民幣。深證成指報

１０６９６，升４２﹒９３點或升０﹒４％，成交８８９﹒３３億元人民幣。



表列部份重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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香港交易所（００３８８） ２７３﹒００元 升１﹒２６％

匯豐控股 （００００５） ３６﹒３５元 跌１﹒７６％

中國移動 （００９４１） ５４﹒１０元 無升跌

騰訊控股 （００７００） ４１０﹒８０元 升０﹒６４％

建設銀行 （００９３９） ６﹒１２元 跌０﹒９７％

友邦保險 （０１２９９） ６３﹒２５元 跌２﹒２４％

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（ｎｓ）

