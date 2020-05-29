《異動股》渣打挫近半成失廿天線，涉操縱匯率上訴被美法院駁回

《經濟通通訊社２９日專訊》渣打（０２８８８）現價跌４﹒５３％，報３６﹒９元；成交

約１５５萬股，涉資５７１４萬元。渣打盤中低見３６﹒６５元，失守２０天線（３７﹒９４２

元）及１０天線（３７﹒５３元）。

全球最大型銀行中的１６家包括匯控（００００５）、渣打銀行及美國銀行等，被指在２０

０３年到２０１３年之間共謀，操縱外匯基準匯率和報價給客戶的匯率。美國地區法官日前駁回

一組銀行的上訴，允許大多數索賠要求繼續推進。

原告由１３００家投資公司和地方政府組成，他們聲稱在外匯交易中被逼在買入時支付虛高

的價格，而在賣出時接受人為製造的低價，從而蒙受了損失。

匯控現跌２﹒０３％，報３６﹒２５元。

現時，恆生指數報２３０４５，跌８７點或跌０﹒３８％，主板成交３７０﹒３９億元。國

企指數報９５５０，跌０點或跌０﹒０１％。

上證綜合指數報２８５０，升４點或升０﹒１５％，成交９４３﹒０９億元人民幣。深證成

份指數報１０７３９，升８６點或升０﹒８１％，成交１４５９﹒８５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３６﹒２５元 跌２﹒０３％

恆生銀行（０００１１） １１８﹒１０元 跌２﹒８０％

東亞銀行（０００２３） １４﹒１６元 跌１﹒２６％

大新金融（００４４０） ２１﹒５０元 跌０﹒６９％

大眾金融（００６２６） ２﹒１５元 無升跌

創興銀行（０１１１１） ９﹒００元 無升跌

大新銀行（０２３５６） ６﹒８６元 升０﹒４４％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒８０元 跌０﹒２３％

渣打集團（０２８８８） ３６﹒９０元 跌４﹒５３％

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（ｙｋ）

