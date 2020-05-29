《午市前瞻》觀望中美角力形勢，惟港股易跌難升不排除試兩萬二

《經濟通通訊社２９日專訊》昨日全國人大會議以大比數通過《港區維護國家安全法》草案

，隔晚美國總統特朗普表示將公布對華新政策內容，市場憂中美關係進一步惡化，美股先高後走

低，加上今早人民幣中間價創１２年低，港股低開３５１點報２２７８１點。隨後人民幣迅速回

升，港股跌幅逐步收窄至４２點報２３０８９點，已為早市最位。惟受中美關係影響本地銀行股

及地產股跑輸，拖累港股半日仍跌１６４點或跌０﹒７１％，收報２２９６８點，主板成交５６

０﹒２２億元。國企指數報９５２９點，跌２１點或跌０﹒２３％。

Ａ股兩市上揚。上證綜合指數報２８４６點，升不足１點，成交１３２３﹒４６億元人民幣

。深證成份指數報１０７０４點，升５１點或升０﹒４８％，成交１９８２﹒９９億元人民幣。

重磅股方面，傳京東及網易以通過上市聆訊，港交所（００３８８）揚０﹒３７％，報２７

０﹒６元；騰訊（００７００）升兩毫，報４０８﹒４元；建行（００９３９）下滑０﹒９７％

，報６﹒１２元；中移動（００９４１）升０﹒５５％，報５４﹒４元；友邦（０１２９９）挫

２﹒５５％，報６３﹒０５元；平保（０２３１８）跌１﹒２４％，報７５﹒５５元。



＊憂美國制裁政策，本地銀行股跑輸＊



美國白宮經濟顧問庫德洛指，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將香港當作中國

內地一樣對待，憂美國對港政策有變，本地銀行股跑輸藍籌。匯控（００００５）走低２﹒１６

％，報３６﹒２元；恆生（０００１１）挫３﹒０５％，報１１７﹒８元；東亞（０００２３）

下跌２﹒０９％，報１４﹒０４元；中銀香港（０２３８８）滑１﹒１４％，報２１﹒６元；渣

打（０２８８８）急挫４﹒５３％，報３６﹒９元。

上日（２８日）人大通過港版國安法，中美緊張關係升溫，加上憂本港局勢發展，本地地產

股繼續走低。新世界發展（０００１７）挫１﹒６４％，報７﹒８２元；新鴻基地產（０００１

６）跌１﹒６４％，報９０﹒２元；恆基地產（０００１２）滑０﹒７１％，報２７﹒９５元；

長實集團（０１１１３）微升０﹒２４％，報４１﹒８５元；太古地產（０１９７２）企穩，報

１７﹒３８元。

吉利汽車（００１７５）宣布擬以每股１０﹒８元配售６億股，半日領跌藍籌，急挫９﹒３

９％，報１０﹒６２元。其他汽車股亦向下，比亞迪股份（０１２１１）走低１﹒５９％，報４

３﹒４５元；北京汽車（０１９５８）下跌１﹒９５％，報３﹒０２元；廣汽集團（０２２３８

）挫３﹒０２％，報６﹒４２元；長城汽車（０２３３３）軟０﹒６１％，報４﹒９元。



＊中生績後獲瑞信唱好，倒跌後升冠藍籌＊



中生製藥（０１１７７）首季收入按年微升０﹒２２％，惟獲瑞信上調評級至「跑贏大市」

，半日股價報１２﹒１８元倒升７﹒２２％冠藍籌，盤中曾跌至１１﹒１８元。部分醫藥股造好

，麗珠醫藥（０１５１３）升３﹒０７％，報３０﹒２元；三生製藥（０１５３０）走高５﹒２

９％，報９﹒１６元；復星醫藥（０２１９６）漲１﹒６７％，報２４﹒３５元；藥明生物（０

２２６９）企穩，報１２１元。

美團點評（０３６９０）遭創始人減持２００萬股，股價仍照升１﹒２４％，報１３８﹒７

元，高見１４０﹒８元兼破頂。其他新經濟股續有追捧，其中民航信息（００６９６）獲大和上

調目標價，抽升５﹒６５％，報１５﹒３４元；阿里巴巴（０９９８８）微升０﹒６２％，報１

９４﹒７元；中軟國際（００３５４）揚１﹒３２％，報３﹒８５元；金蝶國際（００２６８）

漲３﹒０５％，報１３﹒５２元。

中美關係緊張，人民幣中間價今日再創逾１２年低，人幣走勢轉弱，內房股普跌。中海外（

００６８８）挫１﹒８７％，報２３﹒６元；雅居樂（０３３８３）軟０﹒５１％，報７﹒８８

元；旭輝（００８８４）走低１﹒１％，報５﹒４１元；碧桂園（０２００７）跌０﹒８３％，

報９﹒５１元；融創（０１９１８）揚０﹒６３％，報３２元。



＊黃偉豪﹕華為概念股大上大落，進取者可吸納中芯＊



港股低開後收復大部分失地，中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，今早港

股表現較預期理想，相信市場對今日稍後時間美國總統特朗普的記者會存觀望態度，華府對港版

國安法的回應及中美關係的後續發展仍是後市比較大的阻力。

他表示，港股自上周五（２２日）急挫逾千點後，已反映部分有關國安法的消息，但由於中

美角力事態發展仍不明朗，相信港股短期會繼續偏弱，處於易跌難升的局面。目前恆指上方於２

３５００點有頗大阻力，下方初步支持位為２２５００點，若一旦失守則進一步回落至２２００

０點。

今日一眾華為概念股包括中芯（００９８１）、舜宇（０２３８２）及中興（００７６３）

均有反彈，但他指出，日本據報擬禁止公共機構使用中資電訊設備，再加上孟晚舟事件，均波及

以上個股，股價易受政治消息及市場氣氛影響而大上大落，未來不排除再跌，因此只宜較進取者

部署。當中他建議中線部署中芯，主要受惠回Ａ因素及次季展望理想，現階段股價若能企穩

１６﹒５元可吸納，上望２０元，止蝕價１５元。（ｙｋ，ｆｚ）

