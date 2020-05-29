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29/05/2020 18:02

【北水炒Ｄ乜】北水轉為淨流入２１﹒５億人幣，買吉利沽美團

　　《經濟通通訊社２９日專訊》市場觀望美國總統特朗普就對華問題舉行記者會，港股全日在
２２７８１至２３０８９之間波動，收報２２９６１，跌１７１點或跌０﹒７４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒５億元人民幣，本周四（２８日）淨流出３﹒２億人幣
。北水全日淨買入最多的個股依次是吉利汽車（００１７５）、中國飛鶴（０６１８６）、建設
銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是美團點評（０３６９０）、微創醫療（００８５３）
、國美零售（００４９３）。
　　主板成交１７８９﹒３７億元增加３４﹒８％。其中港股通成交１３０﹒９億元，佔總成交
７﹒３％。
　　吉利公布以每股１０﹒８元配售６億股，佔擴大後股本約６﹒１１％，所得款項淨額
６４﹒４７億元。吉利指出由於可見的將來充滿不確定性之動態挑戰，配售可增強集團財務狀況
及提供營運資金。吉利全日股價跌９﹒５６％報１０﹒６元，然而北水「人棄我取」，淨買入４
億元。
　　美團全日升７﹒０８％報１４６﹒７元，再創歷史新高。然而，北水趁高沽售，「人取我棄
」淨沽出３﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　４﹒００
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　　２﹒１４
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　１﹒７４
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　１﹒６６
　　中國生物製藥　　（０１１７７）　　　　　　１﹒５８

　　淨沽出最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒７９
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－１﹒０１
　　國美零售　　　　（００４９３）　　　　　－０﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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