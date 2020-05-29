【北水炒Ｄ乜】北水轉為淨流入２１﹒５億人幣，買吉利沽美團

《經濟通通訊社２９日專訊》市場觀望美國總統特朗普就對華問題舉行記者會，港股全日在
２２７８１至２３０８９之間波動，收報２２９６１，跌１７１點或跌０﹒７４％。
按額度計算，北水全日淨流入２１﹒５億元人民幣，本周四（２８日）淨流出３﹒２億人幣
。北水全日淨買入最多的個股依次是吉利汽車（００１７５）、中國飛鶴（０６１８６）、建設
銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是美團點評（０３６９０）、微創醫療（００８５３）
、國美零售（００４９３）。
主板成交１７８９﹒３７億元增加３４﹒８％。其中港股通成交１３０﹒９億元，佔總成交
７﹒３％。
吉利公布以每股１０﹒８元配售６億股，佔擴大後股本約６﹒１１％，所得款項淨額
６４﹒４７億元。吉利指出由於可見的將來充滿不確定性之動態挑戰，配售可增強集團財務狀況
及提供營運資金。吉利全日股價跌９﹒５６％報１０﹒６元，然而北水「人棄我取」，淨買入４
億元。
美團全日升７﹒０８％報１４６﹒７元，再創歷史新高。然而，北水趁高沽售，「人取我棄
」淨沽出３﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
吉利汽車 （００１７５） ４﹒００
中國飛鶴 （０６１８６） ２﹒１４
建設銀行 （００９３９） １﹒７４
騰訊控股 （００７００） １﹒６６
中國生物製藥 （０１１７７） １﹒５８
淨沽出最多港股：
美團點評 （０３６９０） －３﹒７９
微創醫療 （００８５３） －１﹒０１
國美零售 （００４９３） －０﹒１８
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（ｅｃ）
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