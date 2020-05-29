【新冠肺炎】花旗集團基金捐贈１５萬美元予樂餉社

《經濟通通訊社２９日專訊》花旗香港宣布，花旗集團基金將捐助樂餉社１５萬美元
（約１１７萬港元），透過７０家前線社福機構為５６００個弱勢基層家庭提供最多１４天的主
要食糧。
迄今為止，花旗集團和花旗集團基金已捐贈超過６５００萬美元，以支持全球與新型冠狀病
毒相關的社區支援工作，其中包括花旗集團約３６００萬美元的慈善捐款以及花旗集團基金近
３０００萬美元的資助。（ｂｉ）
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