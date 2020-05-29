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29/05/2020 18:15

【賭王病逝】傳何鴻燊７月１０日出殯，何超瓊澄清葬禮日期未定

　　《經濟通通訊社２９日專訊》一代賭王何鴻燊本周二（２６日）於香港養和醫院病逝，享年
９８歲。有傳媒報道，賭王喪禮將定在７月９日設靈，１０日舉殯，並將落葬於家族位於摩星嶺
一號的昭遠墳場。
　　不過，何家二房長女兼信德（００２４２）主席何超瓊今日下午澄清，葬禮日子尚未確定，
家人仍在商討。希望外界不要作出不必要的揣測，將在適當時候公布葬禮細節。（ｃｌ）

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