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29/05/2020 15:17

【國安立法】惠譽維持港銀經營環境展望負面，料今年經濟收縮５％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》評級機構惠譽表示，維持香港銀行業的經營環境展望為負面，
反映新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，以及社會長期動盪的影響。機構認為，盈利下降、手續費增長
疲弱及壞帳撥備回升，對收入構成挑戰，並將會持續至２０２１年。
　　惠譽指，預計今年香港經濟將收縮５％，持續的經濟衝擊將加劇香港銀行業在激烈競爭中的
挑戰。機構預料明年的經濟將恢復至增長３﹒５％，全球經濟有望反彈。不過，復甦的前景或會
受到公眾不滿情緒再度爆發所影響。鑑於本港是個小型而開放的經濟體，與國際有重要的貿易及
金融聯繫，因此其經濟發展亦將取決於疫情的發展。此外，美國公布有關對香港長期政策或有轉
變的消息，亦可能令不確定性增加，並削弱投資者信心。這些因素可能在不同程度上，為香港銀
行的收入帶來額外壓力。
　　機構又指，香港面對的經濟及政治上的不確定性，尚未令資金大量流走，預料銀行的流動性
在短期內將不會發生重大變化。不過機構指出，儘管行業的經營環境前景不理想，大多數的本港
銀行評級和前景仍然穩定。機構所評級的銀行過去在動盪時期都展現出應變能力，預料銀行的生
存能力評級短期內都不會有下調壓力。（ｓｋ）

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