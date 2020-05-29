《小傳日記》侵侵將出招，魚缸向下掉；兩萬三反覆，銀行佬想哭

《小傳日記》神州人大毫無懸念咁通過咗港版國安法草案，之前就已經對神州做法好大意見

嘅花旗國總統侵侵就話星期五（２９日）就會公布最新對華嘅政策。嚇到原本仲升跟嘅花旗國魚

缸急煞兼倒跌，人仔中間價都創埋１２年低，今早香江魚缸低開３５１點報２２７８１點，亦係

全日最低位。但開市後人仔回升，帶挈魚缸跌幅一度收窄到４２點報２３０８９點，重上兩萬三

。不過，大家仍然驚中美關係進一步惡化，本地銀行佬同地產佬跑落後，拖累魚缸繼續走低。最

後埋單報２２９６１點，跌１７１點，跌幅近１巴仙，主板成交１７８９﹒３７億元激增３５巴

仙，仕因基金因應ＭＳＣＩ換馬活動。國企指數報９５６１點，升９點。

Ａ場兩市全日窄幅波動。上證綜合指數報２８５２點，升６點。深證成分指數報１０７４６

點，升９２點，升幅近１巴仙。兩市合計成交５７２２﹒９８億元人仔減少１巴仙。

重磅藍戰士方面，傳聞京東同網易通過在港上市聆訊，生發發（００３８８）揚不足半巴仙

，報２７０﹒２銀；ＱＱ（００７００）升半巴仙，報４１０﹒４銀；建行（００９３９）跌超

過１巴仙，報６﹒０９銀；中移動（００９４１）企穩，報５４﹒１銀；友邦（０１２９９）下

滑近３巴仙，報６２﹒８５銀；平保（０２３１８）企穩，報７６﹒５銀。



＊抽水惹恐慌吉利價受創，瑞信升評級中生衝得急＊



吉利（００１７５）突然宣布配售６億股，抽水近６５億銀，不過大行中金對此贊成，但都

阻止唔到股價急插，全日跌近一成，報１０﹒６銀，穿配股價１０﹒８銀，係全日表現最差藍戰

士。其他汽車佬同樣下滑，比亞迪（０１２１１）跌超過１巴仙，報４３﹒５銀；長城汽車

（０２３３３）軟不足半巴仙，報４﹒９１銀；廣汽（０２２３８）挫近４巴仙，報６﹒３７銀

；東風集團（００４８９）下滑逾１巴仙，報４﹒８６銀。

雖然中生製藥（０１１７７）首季營收僅微升０﹒２２％，但仍然符合市場預期，其中瑞信

仲喺績後上調其評級到跑贏大市。中生今早低開就即反彈兼領跑藍籌，全日彈升超過７巴仙，報

１２﹒２銀。其他醫藥佬逆市受捧，三生製藥（０１５３０）踢高近６巴仙，報９﹒２銀；金斯

瑞（０１５４８）抽升超６巴仙，報１７銀；藥明康德（０２３５９）同四環醫藥

（００４６０）漲超過４巴仙，分別報８２銀及報０﹒７６銀。



＊錢莊多災難大象跌倒攤，售樓數據跌地產向下洩＊



呢排本地錢莊真係多災多難，全球最大型銀行中嘅１６家，包括大象（００００５）、渣打

銀行比早前花旗國控告操縱外匯基準匯率和報價給客戶的匯率，但被當地法官駁回上訴；惠譽維

持本地錢莊的經營環境展望負面，錢莊佬當然大跌。大象跪低逾３巴仙，報３５﹒８５銀；小象

（０００１１）潛水近３巴仙，報１１７﹒９銀；東亞（０００２３）潛水近３巴仙，報

１３﹒９８銀；渣打集團（０２８８８）跌近半成，報３６﹒７５銀；中銀香江（０２３８８）

軟逾１巴仙報２１﹒６銀。

今年４月私人住宅售價指數同今年首４個月售價指數下跌，本地磚頭佬個別腳軟，新地

（０００１６）唔見近３巴仙，報８９銀；恆地（０００１２）插低近２巴仙，報２７﹒６５銀

；新世界發展（０００１７）碌低近２巴仙，報７﹒８１銀；然而，信和置業（０００８３）升

逾１巴仙，報９﹒０３銀；長實（０１１１３）亦走高１巴仙，報４２﹒１５銀。



＊新經濟反彈美團無得彈，孖屐又做好燃氣佬上掃＊



新經濟佬今日齊齊跟住「孖屐」反彈，當中早前ＭＳＣＩ公布上調美團喺神州指數嘅權重，

有關變動今日收市後生效。所以係Ｕ盤即刻見到有被動資金流入，美團最後一刻再創新高！美團

點評（０３６９０）鏟高７巴仙，報１４６﹒７銀再創新高；阿里巴巴（０９９８８）升未夠１

巴仙，報１９４﹒３銀；小米（０１８１０）起哄近２巴仙，報１２﹒０２銀；平醫

（０１８３３）炒高近２巴仙，報１０２﹒１銀；阿里健康（００２４１）跳高逾４巴仙，報

１８﹒１６銀。

燃氣佬一向好強勢，當「孖屐」造好佢唔會執輸！華潤燃氣（０１１９３）抽高近６巴仙，

報４２﹒２５銀；新奧能源（０２６８８）飆近３巴仙，報９０﹒４銀；中燃氣（００３８４）

起飛近４巴仙，報２７﹒１銀。周末愉快，請請！



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