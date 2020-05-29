《股市一周》市場消化「港版國安法」消息，港股全周微升３１點

《股市一周》港股經歷上周五（２２日）急瀉近１３５０點後，雖然中美關係仍有許多不明

朗因素，但市場已消化相關消息，恆指本周見小幅反彈，全周微升３１點。

本周一（２５日）港股偏弱，因「港版國安法」關係，本港周末爆發示威，港股低開逾二百

點，惟市場憧憬多隻大型企業來港上市，當日港交所（００３８８）漲逾６％，帶領股市倒升高

收２２點；周二（２６日）股市氣氛轉好，投資者期望全球重啟經濟，加上港府宣布娛樂場所可

重開，港股即飆４３２點；周三（２７日）兩會開始閉幕，而本港因《國歌法》二讀再次爆發示

威，加上遠期美電持續走弱，令投資者信心減弱，港股當日低收８３點。周四（２８日）美國宣

布，香港不再擁有高度自治地位，市場擔心美方將會取消美國對港的特殊待遇，大市走勢波動，

大市曾一度跌逾五百點，惟隨後跌幅收窄，但仍跌１６８點。

港股今日再失守二萬三點關口，美國總統特朗普表示，將公布對華新政策內容，在緊張關係

升級下，恆指收跌１７１點報２２９６１點。

總結一周，港股在２２５１９點至２３５１５點之間波動，全周升３１點或０﹒１３％。國

指收報９５６１點，全周升１３４點或１﹒４２％。日均主板成交約１２９６﹒４２億元，較上

周增加０﹒９６％。



＊銀行股捱沽，長和系積弱＊



重磅股普遍向下，友邦（０１２９９）跌１﹒８％，報６２﹒８５元；中移動

（００９４１）跌０﹒６％，報５４﹒１元；騰訊（００７００）跌０﹒４９％，報４１０﹒４

元。港交所表現標青，全周升４﹒３２％，報２７０﹒２元。

市場擔心美國制裁行動會牽涉本港金融體系，白宮經濟顧問庫德洛稱，華府在處理貿易及其

他金融事務時，或需要將香港當作中國內地一樣對待，本港銀行股持續走弱，恆生

（０００１１）跌４﹒９２％，報１１７﹒９元；東亞（０００２３）跌８﹒０３％，報

１３﹒９８元；中銀（０２３８８）跌３﹒７９％，報２１﹒６元。匯控（００００５）全周無

升跌，報３５﹒８５元。渣打（０２８８８）更升３﹒０９％，報３６﹒７５元。

雖然李嘉誠父子多次增持長和系股份，但近期股價未見有積極作用，長和（００００１）全

周跌４﹒７２％，報４７﹒４元；長建（０１０３８）跌３﹒４９％，報３８﹒７元；長實

（０１１１３）跌１﹒０６％，報４２﹒１５元。和記電訊（００２１５）無升跌，報１﹒２３

元。電能（００００６）跌２﹒４９％，報４３﹒１５元。

另外，吉利（００１７５）折讓近８％配售６億股新股，全周急跌９﹒０１％，報１０﹒６

元，為表現最差恆指成分股。



＊醫療股個別走，出口股見反彈＊



有傳油組延長減產協議至年底，但俄羅斯未有同意，加上中美關係緊張，拖累油價略為轉弱

，惟油股未有跟隨。中海油（００８８３）升０﹒１２％，報８﹒６３元；中石油

（００８５７）升３﹒５％，報２﹒６６元；中石化（００３８６）升３﹒１６％，報３﹒５９

元；中海油服（０２８８３）升２﹒４３％，報６﹒７４元；中石化冠德（００９３４）跌

２﹒４８％，報２﹒７５元。

近期藥股及生物科技股成大市關注對象，中生製藥（０１１７７）績後獲大行唱好，全周升

７﹒０２％，報１２﹒２元，為表現最佳藍籌；石藥（０１０９３）跌０﹒７８％，報

１５﹒１８元。康希諾生物 Ｂ（０６１８５）瀉１８﹒２８％，報１８１﹒４元；微創醫療

（００８５３）升２﹒９９％，報２２﹒４元；平安好醫生（０１８３３）升１﹒５９％，報

１０２﹒１元。

出口股本周見反彈，創科實業（００６６９）升１﹒９１％，報６６﹒７元；申洲國際

（０２３１３）升６﹒５３％，報９２﹒１５元；萬洲國際（００２８８）升４﹒３８％，報

６﹒６８元；敏華（０１９９９）升５﹒７９％，報６﹒０３元；耐世特（０１３１６）跌

５﹒８２％，報４﹒２１元。（ｕｌ，ｎｓ）

